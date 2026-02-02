Раритетные авто в Азербайджане освободят от налогов и пошлин

Импорт в Азербайджан произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов будет освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС).

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, вынесенными на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Согласно проекту, освобождение от НДС будет применяться на основании подтверждающего документа уполномоченного органа, а перечень таких товаров будет определяться по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины. Соответствующие изменения предлагаются в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе». Отмечается, что данная мера позволит сократить расходы импортеров.

Также в связи с проведением в Азербайджане XIII сессии Всемирного форума городов (WUF13) в течение одного года будут применяться налоговые льготы.

После обсуждений все законопроекты были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.