Российскому дипломату указали на дверь

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и осудил высылку российской стороной британского дипломата. В ответ Британия отзывает аккредитацию у сотрудника диппредставительства РФ.

«Мы самым решительным образом осуждаем неспровоцированное и неоправданное решение России о высылке британского дипломата в прошлом месяце и ее необоснованные обвинения в адрес наших сотрудников. ...Вызывает глубокое разочарование тот факт, что Россия постоянно стремится нарушить работу дипломатических представительств Великобритании», — заявили в Форин-офисе, подчеркнув, что любые дальнейшие действия Москвы будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан ответ.

В середине января МИД России объявил о высылке второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве Дэвиса Гарета Самьюэля. ФСБ утверждала, что мужчина якобы был сотрудником британских спецслужб. Великобритания эти обвинения отрицает.