Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Российскому дипломату указали на дверь

17:37 1182

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и осудил высылку российской стороной британского дипломата. В ответ Британия отзывает аккредитацию у сотрудника диппредставительства РФ.

«Мы самым решительным образом осуждаем неспровоцированное и неоправданное решение России о высылке британского дипломата в прошлом месяце и ее необоснованные обвинения в адрес наших сотрудников. ...Вызывает глубокое разочарование тот факт, что Россия постоянно стремится нарушить работу дипломатических представительств Великобритании», — заявили в Форин-офисе, подчеркнув, что любые дальнейшие действия Москвы будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан ответ.

В середине января МИД России объявил о высылке второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве Дэвиса Гарета Самьюэля. ФСБ утверждала, что мужчина якобы был сотрудником британских спецслужб. Великобритания эти обвинения отрицает.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 404
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 773
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5800
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3899
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1974
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3019
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5661
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2351
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2921
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4239
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3725

