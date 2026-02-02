У Уиткоффа горячая пора

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф после визита в Израиль поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу- Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Уиткофф направится на этой неделе в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с военным руководством еврейского государства.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Во время консультаций команды обсуждали параметры завершения войны.