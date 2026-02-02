USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

У Уиткоффа горячая пора

17:51 410

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф после визита в Израиль поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу- Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Уиткофф направится на этой неделе в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с военным руководством еврейского государства.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Во время консультаций команды обсуждали параметры завершения войны.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 400
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 767
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5795
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3896
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1970
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3015
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5660
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2350
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4239
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3723

