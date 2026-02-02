Азербайджан увеличил импорт российской водки

Азербайджан в 2025 году увеличил закупки российской водки до $6 млн, но опустился на третье место среди крупнейших импортеров этой продукции.

Согласно данным «Агроэкспорта», поставки в Азербайджан выросли на $1 млн по сравнению с 2024 годом.

Лидером мирового импорта российской водки по-прежнему остается Казахстан — объем экспорта достиг $25 млн, увеличившись за год на $3 млн. На вторую строчку поднялась Грузия, которая нарастила закупки с $5 млн до $6,5 млн, обойдя Азербайджан. Армения заняла четвертое место с показателем $5,5 млн, также продемонстрировав рост на $1 млн.