Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Азербайджан увеличил импорт российской водки

17:53 717

Азербайджан в 2025 году увеличил закупки российской водки до $6 млн, но опустился на третье место среди крупнейших импортеров этой продукции.

Согласно данным «Агроэкспорта», поставки в Азербайджан выросли на $1 млн по сравнению с 2024 годом.

Лидером мирового импорта российской водки по-прежнему остается Казахстан — объем экспорта достиг $25 млн, увеличившись за год на $3 млн. На вторую строчку поднялась Грузия, которая нарастила закупки с $5 млн до $6,5 млн, обойдя Азербайджан. Армения заняла четвертое место с показателем $5,5 млн, также продемонстрировав рост на $1 млн.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 409
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 777
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5803
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3903
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1980
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3021
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5661
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2353
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2923
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4242
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3725

