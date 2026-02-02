USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Бельгия хочет арендовать тюрьмы в Эстонии

18:13 280

Министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден и ее коллега Аннелин Ван Боссют, отвечающая за вопросы убежища и миграции, рассматривают возможность аренды тюремных мест в Эстонии для содержания людей, находящихся в стране без документов.

Министры отправятся в балтийскую страну 2 февраля, пишет агентство RTL.

Аренда мест в зарубежных тюрьмах является одной из мер, которые бельгийское правительство рассматривает для борьбы с избытком заключенных. Ранее аналогичные изучения проводились в Косово и Албании

«Если лица, осужденные в Бельгии и не имеющие права на пребывание в стране, смогут отбывать наказание в своей стране или в зарубежных тюрьмах, это обеспечит корректное исполнение приговора и значительно повысит эффективность работы наших пенитенциарных учреждений. Это также позволит нам более эффективно инвестировать в программы социальной реабилитации», - пояснила Верлинден.

По данным совместного коммюнике министров, Cedoca, исследовательское агентство Верховного комиссара ООН по делам беженцев и апатридов, характеризует Эстонию как конституционное государство с прочными институтами, соблюдающее права человека, что делает ее подходящей для сотрудничества. В то же время обсуждение вариантов с Косово и Албанией продолжается на уровне экспертов.

«Наш посыл ясен: любой человек, находящийся на нашей территории незаконно и совершающий преступления, не имеет будущего здесь», - подчеркнула Ван Боссют. По ее словам, возврат в страну происхождения остается приоритетом, а если это невозможно, рассматривается возможность содержания за пределами Бельгии.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 401
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 770
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5797
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3897
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1972
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3018
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5661
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2350
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4239
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3725

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 401
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 770
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5797
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3897
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1972
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3018
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5661
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2350
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4239
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться