Бельгия хочет арендовать тюрьмы в Эстонии

Министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден и ее коллега Аннелин Ван Боссют , отвечающая за вопросы убежища и миграции, рассматривают возможность аренды тюремных мест в Эстонии для содержания людей, находящихся в стране без документов.

Министры отправятся в балтийскую страну 2 февраля, пишет агентство RTL.

Аренда мест в зарубежных тюрьмах является одной из мер, которые бельгийское правительство рассматривает для борьбы с избытком заключенных. Ранее аналогичные изучения проводились в Косово и Албании

«Если лица, осужденные в Бельгии и не имеющие права на пребывание в стране, смогут отбывать наказание в своей стране или в зарубежных тюрьмах, это обеспечит корректное исполнение приговора и значительно повысит эффективность работы наших пенитенциарных учреждений. Это также позволит нам более эффективно инвестировать в программы социальной реабилитации», - пояснила Верлинден.

По данным совместного коммюнике министров, Cedoca, исследовательское агентство Верховного комиссара ООН по делам беженцев и апатридов, характеризует Эстонию как конституционное государство с прочными институтами, соблюдающее права человека, что делает ее подходящей для сотрудничества. В то же время обсуждение вариантов с Косово и Албанией продолжается на уровне экспертов.

«Наш посыл ясен: любой человек, находящийся на нашей территории незаконно и совершающий преступления, не имеет будущего здесь», - подчеркнула Ван Боссют. По ее словам, возврат в страну происхождения остается приоритетом, а если это невозможно, рассматривается возможность содержания за пределами Бельгии.