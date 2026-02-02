Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты

«В Азербайджане можно выделить несколько сфер, в которых уровень заработных плат заметно выше среднего. На сегодняшний день, на мой взгляд, наиболее динамичный рост наблюдается в сфере информационных технологий. Речь идет о программистах, специалистах по кибербезопасности и других IT-профессиях. В этих направлениях заработные платы демонстрируют устойчивый рост и могут достигать 12–15 тысяч манатов», — сказал Сулейманлы в интервью haqqin.az.

Формирование заработной платы на рынке труда зависит от целого ряда факторов. В первую очередь уровень дохода определяется степенью ответственности, возлагаемой на конкретную должность, а также востребованностью соответствующих навыков на рынке. Важную роль играют объем выполняемой работы и то, связано ли направление деятельности с международным рынком, считает HR-специалист Джабир Сулейманлы.

Эксперт отметил, что с учетом геостратегического положения Азербайджана и наличия природных ресурсов нефтегазовый и энергетический секторы по-прежнему остаются одними из ключевых. В частности, высокие доходы получают главные инженеры, руководители проектов, а также управленческий персонал в сфере охраны труда и промышленной безопасности. В этих сегментах, по его словам, заработные платы также могут достигать 12–15 тысяч манатов.

«Как правило, высокие зарплаты выплачиваются в узкоспециализированных технических направлениях, а также на позициях исполнительных директоров в различных компаниях. Независимо от базового образования — будь то IT, HR, продажи или другая сфера — такие должности предполагают высокий уровень ответственности. В связи с этим заработные платы топ-менеджеров могут достигать 20–25, а иногда и 30 тысяч манатов. Их размер зависит от масштаба компании, численности персонала, объема управляемых финансовых ресурсов и степени ответственности», — добавил Сулейманлы.

Эксперт также отметил, что высокие доходы возможны в медицине и банковском секторе, однако, как правило, речь идет о редких и дефицитных специальностях. Это могут быть узкопрофильные врачи, хирурги и другие медицинские специалисты, которых на рынке труда крайне мало. В таких случаях, по его словам, работодатели нередко приглашают специалистов, в том числе азербайджанцев, работающих за рубежом, предлагая им высокие гонорары.

«Высокий доход не определяется исключительно наличием диплома по той или иной специальности. Будь то банковское дело или инженерия, уровень заработной платы формируется исходя из совокупности факторов: профессиональных навыков, практического опыта, наличия международных сертификатов и умения глубоко понимать свою сферу деятельности. Именно эти качества в конечном итоге определяют уровень оплаты труда», — резюмировал Сулейманлы.