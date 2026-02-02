Сабина Алиева о сильных молодых людях

«Азербайджанская молодежь всегда находилась под особым вниманием и заботой нашего государства. Одним из важнейших направлений продуманной и дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева была именно молодежная политика. По инициативе великого лидера в 1996 году был проведен I Форум молодежи Азербайджана, а учреждение 2 февраля как Дня молодежи Азербайджана с 1997 года стало ярким проявлением высокого отношения к молодому поколению.

Сегодня политический курс общенационального лидера в отношении молодежи успешно продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Под руководством главы государства последовательно и целенаправленно реализуются меры, направленные на образование, занятость, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, а также обеспечение ее активного участия в общественно‑политических процессах. Инициативы и деятельность первого вице‑президента Мехрибан Алиевой вносят важный вклад в повышение социального благополучия молодежи, формирование патриотичного, здравомыслящего поколения, приверженного национальным и духовным ценностям.

Азербайджанская молодежь всегда проявляла себя в исторические моменты, определяющие судьбу нашей Родины. Мужество, самоотверженность и решительность, проявленные нашими молодыми людьми в Отечественной войне, навсегда вписаны золотыми буквами в память народа Азербайджана. Молодежь с честью выполнила свою историческую миссию, сыграв решающую роль в восстановлении территориальной целостности азербайджанского государства. Это яркое проявление приверженности Родине, чувства ответственности и национального сознания современного азербайджанского молодого поколения.

Вы — настоящее и будущее Азербайджана. Ваше мышление, энергия, творчество и инициативность придают новое дыхание развитию нашего общества. Активность молодежи играет важную роль в укреплении правового государства, формировании справедливого и сильного гражданского общества. Знание своих прав и свобод, умение ими пользоваться и уважение прав и свобод других — важная обязанность каждого молодого человека. Правовое просвещение помогает молодежи быть более подготовленной к рискам, принимать правильные решения и уверенно выражать свою позицию в обществе. Молодые люди, знающие свои права и обладающие правовыми знаниями, более активно участвуют в развитии государства и общества.

Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики я всегда уделяю особое внимание защите прав молодежи, их правовому просвещению и расширению доступа к информации. Наша цель — чтобы голос молодежи был услышан, чтобы ее правовые знания укреплялись, а участие в жизни общества становилось более активным и эффективным. Уверена, что азербайджанская молодежь — верная национально‑духовным ценностям, патриотичная, образованная и обладающая современным мировоззрением — сделает будущее Азербайджана более справедливым, безопасным и сильным.

Еще раз поздравляю каждого из вас с этим знаменательным днем и желаю новых успехов и достижений в вашей многогранной деятельности на пути развития нашего государства. Пусть ваш путь всегда будет открыт!» — говорится в обращении омбудсмена Сабины Алиевой.