Украинские моряки не хотят возвращаться

Освобожденные украинские моряки с танкера Marinera отказываются возвращаться на родину. 16 украинских моряков, находившихся на борту задержанного США танкера, уже освобождены, однако они не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене.

Из 17 украинцев под арестом остается только старший помощник капитана. Среди моряков были одесситы, херсонцы и один киевлянин. При найме на работу их заверили, что судно не имеет связи с Россией и не находится под международными санкциями.

Компания была зарегистрирована на Сейшелах, курс на Венесуэлу изначально не закладывался. Однако после смены флага на российский и задержания танкера силами США ситуация изменилась, и пять украинцев дали показания ФБР. Остальным же предоставили билеты в те страны, куда они попросили, и отпустили.