USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику
Новость дня
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику

Украинские моряки не хотят возвращаться

19:03 1477

Освобожденные украинские моряки с танкера Marinera отказываются возвращаться на родину. 16 украинских моряков, находившихся на борту задержанного США танкера, уже освобождены, однако они не планируют возвращаться в Украину, опасаясь преследования и обвинений в госизмене.

Из 17 украинцев под арестом остается только старший помощник капитана. Среди моряков были одесситы, херсонцы и один киевлянин. При найме на работу их заверили, что судно не имеет связи с Россией и не находится под международными санкциями.

Компания была зарегистрирована на Сейшелах, курс на Венесуэлу изначально не закладывался. Однако после смены флага на российский и задержания танкера силами США ситуация изменилась, и пять украинцев дали показания ФБР. Остальным же предоставили билеты в те страны, куда они попросили, и отпустили.

Зеленский: Войну надо заканчивать
Зеленский: Войну надо заканчивать обновлено 20:35
20:35 902
Эрдоган обещает наказание
Эрдоган обещает наказание
20:18 351
Иран и США садятся за стол переговоров
Иран и США садятся за стол переговоров обновлено 19:56
19:56 2708
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику обновлено 18:27; + наш комментарий
18:27 7392
«Карабах» усилился французским футболистом
«Карабах» усилился французским футболистом ДОПОЛНЕНО
19:29 1177
И Британия ввела санкции против Ирана
И Британия ввела санкции против Ирана
19:25 465
Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 1332
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 2112
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 6542
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 4765
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 3035

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Войну надо заканчивать
Зеленский: Войну надо заканчивать обновлено 20:35
20:35 902
Эрдоган обещает наказание
Эрдоган обещает наказание
20:18 351
Иран и США садятся за стол переговоров
Иран и США садятся за стол переговоров обновлено 19:56
19:56 2708
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику обновлено 18:27; + наш комментарий
18:27 7392
«Карабах» усилился французским футболистом
«Карабах» усилился французским футболистом ДОПОЛНЕНО
19:29 1177
И Британия ввела санкции против Ирана
И Британия ввела санкции против Ирана
19:25 465
Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 1332
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 2112
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 6542
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 4765
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 3035
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться