Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана

Отдел экономики
19:32 1559

Американо-Азербайджанская торговая палата (AmCham Azerbaijan) заявила, что действующая в стране практика оформления зарплатных и пенсионных карт исключительно через ограниченный круг банков фактически подрывает конкурентную среду на финансовом рынке.

К такому выводу организация пришла в недавно опубликованном «Белом документе-2025», в котором изложены ключевые оценки и предложения частного сектора по развитию делового климата в стране.

AmCham Azerbaijan традиционно готовит этот документ раз в два года и направляет его правительству Азербайджанской Республики как консолидированную позицию бизнеса. В презентации, представленной от имени президента Палаты, представителя Pasha Holding Даяната Садуллаева, подчеркивается, что «Белый документ» отражает коллективное видение, приоритеты и практические инициативы частного сектора, учитывающие новую стадию экономического развития Азербайджана на фоне ускоряющихся глобальных изменений.

Американо-Азербайджанская торговая палата (AmCham Azerbaijan) заявила, что действующая в стране практика оформления зарплатных и пенсионных карт исключительно через ограниченный круг банков фактически подрывает конкурентную среду на финансовом рынке

По словам Садуллаева, масштабные реформы последних лет, укрепление партнерства между государством и бизнесом, а также внедрение современных управленческих подходов существенно трансформировали национальную бизнес-экосистему.

«Эта модель сотрудничества стала одной из опор экономической модернизации, создав условия для более конкурентной, прозрачной и открытой для инноваций среды, - отметил Садуллаев. - Для AmCham Azerbaijan важно продолжать укреплять это партнерство, предлагать решения, основанные на практическом опыте частного сектора, и оставаться надежным партнером государства в реализации экономической политики».

При этом в банковском сегменте, по оценке Палаты, сохраняется системная диспропорция. Если зарплатные и пенсионные карты оформляются только через заранее определенные банки, то такие финансовые учреждения автоматически получают привилегированное положение и возможность диктовать клиентам свои условия. Остальные же участники рынка фактически оказываются отрезанными от доступа к значительному сегменту клиентов и лишены реальной возможности конкурировать. В результате рынок формируется в интересах узкого круга игроков, что ведет к росту тарифов, снижению качества услуг и ограничению выбора для граждан.

В докладе AmCham подчеркивается, что подобная практика противоречит базовым принципам свободной и равной конкуренции, закрепленным в Кодексе о конкуренции Азербайджанской Республики, а также в статье 14.2 Закона «О защите прав потребителей», гарантирующей право гражданина самостоятельно выбирать услугу и ее поставщика. Закон прямо запрещает направлять потребителя к конкретному исполнителю, ограничивая тем самым свободу его решения.

Если зарплатные и пенсионные карты оформляются только через заранее определенные банки, то такие финансовые учреждения автоматически получают привилегированное положение и возможность диктовать клиентам свои условия

С этой точки зрения, направление зарплатных и пенсионных выплат исключительно через определенные банки можно рассматривать как фактическое ограничение прав потребителей. По мнению Палаты, формирование выбора на основе добровольного решения самих граждан позволило бы рыночным механизмам работать естественным образом и создало бы условия для полноценной конкуренции.

Такой подход, как отмечается в «Белом документе-2025», даст людям возможность выбирать банк, ориентируясь на качество обслуживания, прозрачность условий и финансовую выгоду.

В свою очередь это подтолкнет банки к развитию более эффективных, клиентоориентированных и инновационных моделей работы. В конечном итоге выиграют и потребители, и сам рынок, поскольку будет укреплена реальная и устойчивая конкурентная среда.

В связи с этим AmCham Azerbaijan рекомендует профильным государственным органам внедрить институциональные механизмы, обеспечивающие принципы свободного выбора и честной конкуренции при выплате заработных плат и пенсий в государственном секторе, тем самым устранив существующие барьеры и выровняв правила игры для всех участников банковской системы.

