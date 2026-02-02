Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана

Американо-Азербайджанская торговая палата (AmCham Azerbaijan) заявила, что действующая в стране практика оформления зарплатных и пенсионных карт исключительно через ограниченный круг банков фактически подрывает конкурентную среду на финансовом рынке. К такому выводу организация пришла в недавно опубликованном «Белом документе-2025», в котором изложены ключевые оценки и предложения частного сектора по развитию делового климата в стране. AmCham Azerbaijan традиционно готовит этот документ раз в два года и направляет его правительству Азербайджанской Республики как консолидированную позицию бизнеса. В презентации, представленной от имени президента Палаты, представителя Pasha Holding Даяната Садуллаева, подчеркивается, что «Белый документ» отражает коллективное видение, приоритеты и практические инициативы частного сектора, учитывающие новую стадию экономического развития Азербайджана на фоне ускоряющихся глобальных изменений.

По словам Садуллаева, масштабные реформы последних лет, укрепление партнерства между государством и бизнесом, а также внедрение современных управленческих подходов существенно трансформировали национальную бизнес-экосистему. «Эта модель сотрудничества стала одной из опор экономической модернизации, создав условия для более конкурентной, прозрачной и открытой для инноваций среды, - отметил Садуллаев. - Для AmCham Azerbaijan важно продолжать укреплять это партнерство, предлагать решения, основанные на практическом опыте частного сектора, и оставаться надежным партнером государства в реализации экономической политики». При этом в банковском сегменте, по оценке Палаты, сохраняется системная диспропорция. Если зарплатные и пенсионные карты оформляются только через заранее определенные банки, то такие финансовые учреждения автоматически получают привилегированное положение и возможность диктовать клиентам свои условия. Остальные же участники рынка фактически оказываются отрезанными от доступа к значительному сегменту клиентов и лишены реальной возможности конкурировать. В результате рынок формируется в интересах узкого круга игроков, что ведет к росту тарифов, снижению качества услуг и ограничению выбора для граждан. В докладе AmCham подчеркивается, что подобная практика противоречит базовым принципам свободной и равной конкуренции, закрепленным в Кодексе о конкуренции Азербайджанской Республики, а также в статье 14.2 Закона «О защите прав потребителей», гарантирующей право гражданина самостоятельно выбирать услугу и ее поставщика. Закон прямо запрещает направлять потребителя к конкретному исполнителю, ограничивая тем самым свободу его решения.