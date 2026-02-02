USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику

Эрдоган обещает наказание

20:18 357

Те, кто попытаются сорвать мирный процесс в Сирии, будут наказаны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что все шаги, способствующие миру, стабильности и территориальной целостности Сирии, являются для Анкары разумными и приемлемыми.

Он отметил важность разрешения ситуации на севере страны без кровопролития, на основе принципа «Одна армия, одно государство, одна Сирия», предупредив, что любые попытки сорвать этот процесс «будут иметь последствия».

Эрдоган также объявил о двухдневной поездке в Саудовскую Аравию и Египет. В ходе встреч с руководством братских стран он обсудит двусторонние отношения, безопасность и восстановление сектора Газа, а также пути недопущения дальнейшей «эскалации кризиса» вокруг Ирана.

Зеленский: Войну надо заканчивать
Зеленский: Войну надо заканчивать обновлено 20:35
20:35 914
Эрдоган обещает наказание
Эрдоган обещает наказание
20:18 358
Иран и США садятся за стол переговоров
Иран и США садятся за стол переговоров обновлено 19:56
19:56 2715
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику
США обещают ударить по Ирану и удушить его экономику обновлено 18:27; + наш комментарий
18:27 7402
«Карабах» усилился французским футболистом
«Карабах» усилился французским футболистом ДОПОЛНЕНО
19:29 1186
И Британия ввела санкции против Ирана
И Британия ввела санкции против Ирана
19:25 467
Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 1336
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 2114
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 6544
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 4769
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 3037
