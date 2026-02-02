Эрдоган обещает наказание

Те, кто попытаются сорвать мирный процесс в Сирии, будут наказаны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что все шаги, способствующие миру, стабильности и территориальной целостности Сирии, являются для Анкары разумными и приемлемыми.

Он отметил важность разрешения ситуации на севере страны без кровопролития, на основе принципа «Одна армия, одно государство, одна Сирия», предупредив, что любые попытки сорвать этот процесс «будут иметь последствия».

Эрдоган также объявил о двухдневной поездке в Саудовскую Аравию и Египет. В ходе встреч с руководством братских стран он обсудит двусторонние отношения, безопасность и восстановление сектора Газа, а также пути недопущения дальнейшей «эскалации кризиса» вокруг Ирана.