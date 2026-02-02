Трамп поговорил с Моди: Это поможет прекратить войну в Украине!

«Для меня было честью поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих лучших друзей, а также сильный и уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили множество вопросов, включая торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной.

Он согласился прекратить закупки российской нефти и покупать значительно больше нефти у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет ПРЕКРАТИТЬ войну в Украине, которая продолжается прямо сейчас и уносит тысячи жизней каждую неделю!

Из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе мы - с немедленным вступлением в силу - договорились о торговой сделке между Соединенными Штатами и Индией, в рамках которой США будут взимать сниженный взаимный тариф — он понижается с 25% до 18%. В ответ Индия также приступит к снижению своих тарифов и нетарифных барьеров в отношении США до НУЛЯ.

Премьер-министр также взял на себя обязательство ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ в значительно больших объемах, включая закупки американских энергоресурсов, технологий, сельскохозяйственной продукции, угля и многих других товаров, на сумму свыше 500 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.

Наши удивительные отношения с Индией в дальнейшем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые УМЕЮТ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, чего нельзя сказать о большинстве других. Благодарю за внимание к этому вопросу!» - написал Трамп в соцсети Truth Social (орфография сохранена).