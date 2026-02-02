Президент США Дональд Трамп собрал почти полмиллиарда долларов на кампанию республиканцев к выборам в Конгресс 2026 года, следует из данных, на которые ссылается Bloomberg.

По словам Трампа, «единственное, что его беспокоит», — это возможная потеря Республиканской партией контроля над Конгрессом на ноябрьских выборах. Последние отчеты о финансировании кампаний показывают, что для предотвращения такого сценария он сформировал беспрецедентный финансовый резерв.

Согласно документам, поданным в Федеральную избирательную комиссию США, к концу декабря политические комитеты Трампа совместно с Республиканским национальным комитетом аккумулировали 483 млн долларов. Эта сумма почти втрое превышает 167 млн долларов, которыми в совокупности располагают Национальный комитет Демократической партии, ее комитеты в Сенате и Палате представителей, а также связанные с демократами суперкомитеты политических действий.

Основная часть средств была привлечена за счет крупных доноров, в том числе через мероприятия формата «ужины MAGA Inc», которые проводились на курортах Трампа во Флориде и Нью-Джерси. Одновременно велись масштабные кампании по сбору пожертвований среди мелких доноров — сторонников движения «Сделаем Америку снова великой» — с использованием рассылок по SMS и электронной почте.