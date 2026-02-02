USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Жесткое заявление Хаменеи
Жесткое заявление Хаменеи

Россия заявила о контактах с украинскими военными

21:54 589

Размещение иностранных военных контингентов и военной инфраструктуры на территории Украины будет рассматриваться Россией как «иностранная интервенция», заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные шаги будут квалифицироваться как прямое вмешательство и повлекут соответствующую реакцию со стороны Москвы.

В МИД также заявили, что «с июня 2025 года украинской стороне были переданы останки более 12 тыс. погибших военнослужащих, в то время как от Киева Россия получила более 200 тел». Отмечается, что встрече 23–24 января в Абу-Даби предшествовали контакты между Россией и Украиной по военной линии.

Комментируя возможные инициативы по прекращению войны с Украиной, в МИД РФ заявили, что «любые предложения требуют тщательного анализа на предмет их приемлемости для России» и «соответствия целям и задачам» так называемой «специальной военной операции».

Ведомство также сообщило, что Россия передала Соединенным Штатам предложения, направленные на устранение барьеров на пути к «полноценному оздоровлению» двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом подчеркивается, что «российско-американский диалог в настоящее время ведется практически непрерывно, на различных уровнях и в нескольких форматах».

Отдельно в МИД заявили о призыве к американскому руководству освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, не уточнив деталей этого требования.

Кроме того, Москва осудила «вмешательство во внутриполитические процессы» Ирана и назвала «недопустимыми угрозы военных ударов по этой стране, подчеркнув необходимость соблюдения принципов международного права».

Зеленский: Войну надо заканчивать обновлено 20:35
20:35 2811
Иран и США садятся за стол переговоров обновлено 19:56
19:56 4020
Жесткое заявление Хаменеи обновлено 22:16; + наш комментарий
22:16 9051
