Тайный визит российского самолета на Кубу

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 в воскресенье приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны, сообщает Fox News.

Самолет эксплуатируется российской компанией Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями США. По данным источников, перед прилетом на Кубу Ил-76 совершал посадки в России, Мавритании и Доминиканской Республике.

Ранее этот же самолет использовался для доставки военной техники в Венесуэлу. Его полеты совпадали с периодом усиления американского давления на Каракас, а также с последующими действиями США против венесуэльского руководства, включая похищение президента Николаса Мадуро.

На фоне этого визита в последние недели президент США Дональд Трамп резко ужесточил политику Вашингтона в отношении Кубы. В четверг он объявил чрезвычайное положение, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.