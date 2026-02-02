USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Удар Трампа может расколоть Иран
Новость дня
Удар Трампа может расколоть Иран

Тайный визит российского самолета на Кубу

2 февраля 2026, 22:21 1232

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 в воскресенье приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны, сообщает Fox News.

Самолет эксплуатируется российской компанией Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями США. По данным источников, перед прилетом на Кубу Ил-76 совершал посадки в России, Мавритании и Доминиканской Республике.

Ранее этот же самолет использовался для доставки военной техники в Венесуэлу. Его полеты совпадали с периодом усиления американского давления на Каракас, а также с последующими действиями США против венесуэльского руководства, включая похищение президента Николаса Мадуро.

На фоне этого визита в последние недели президент США Дональд Трамп резко ужесточил политику Вашингтона в отношении Кубы. В четверг он объявил чрезвычайное положение, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 237
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 175
Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран обновлено 23:30; + наш комментарий
2 февраля 2026, 23:30 11583
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ Заявили в МИД России
2 февраля 2026, 23:13 970
Беспилотник упал на польскую военную базу
Беспилотник упал на польскую военную базу
2 февраля 2026, 22:58 913
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?; все еще актуально
2 февраля 2026, 02:40 6527
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ обновлено 22:35; фото
2 февраля 2026, 22:35 4831
Тайный визит российского самолета на Кубу
Тайный визит российского самолета на Кубу
2 февраля 2026, 22:21 1233
Россия заявила о контактах с украинскими военными
Россия заявила о контактах с украинскими военными
2 февраля 2026, 21:54 1856
Трамп собрал почти полмиллиарда
Трамп собрал почти полмиллиарда
2 февраля 2026, 21:37 2109
Трамп поговорил с Моди: Это поможет прекратить войну в Украине!
Трамп поговорил с Моди: Это поможет прекратить войну в Украине!
2 февраля 2026, 21:18 1692

ЭТО ВАЖНО

На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 237
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 175
Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран обновлено 23:30; + наш комментарий
2 февраля 2026, 23:30 11583
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ Заявили в МИД России
2 февраля 2026, 23:13 970
Беспилотник упал на польскую военную базу
Беспилотник упал на польскую военную базу
2 февраля 2026, 22:58 913
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?; все еще актуально
2 февраля 2026, 02:40 6527
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ обновлено 22:35; фото
2 февраля 2026, 22:35 4831
Тайный визит российского самолета на Кубу
Тайный визит российского самолета на Кубу
2 февраля 2026, 22:21 1233
Россия заявила о контактах с украинскими военными
Россия заявила о контактах с украинскими военными
2 февраля 2026, 21:54 1856
Трамп собрал почти полмиллиарда
Трамп собрал почти полмиллиарда
2 февраля 2026, 21:37 2109
Трамп поговорил с Моди: Это поможет прекратить войну в Украине!
Трамп поговорил с Моди: Это поможет прекратить войну в Украине!
2 февраля 2026, 21:18 1692
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться