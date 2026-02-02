USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран

Беспилотник упал на польскую военную базу

2 февраля 2026, 22:58 916

На территории военной базы в Польше упал дрон неизвестного происхождения, сообщает Radio ZET.

БПЛА упал на военной базе в городе Пшасныш в 100 км к северу от Варшавы. По предварительным данным, беспилотник был разведывательным. Военные «наблюдали за его полетом и ничего не могли сделать», отмечает издание.

После падения дрона военнослужащие осмотрели его и занесли в здание базы. «Беспилотник мог все еще работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не перемещать», — отметил источник Radio ZET.

В военной жандармерии сообщили радиостанции, что допросили свидетелей после инцидента. Расследование начато по статье о нарушении правил воздушного движения при управлении летательным аппаратом.

