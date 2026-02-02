USD 1.7000
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ

Заявили в МИД России
2 февраля 2026, 23:13 976

Армения «остается членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями», говорится в заявлении МИД России.

«Мы выступаем за то, чтобы Ереван в полной мере участвовал в работе Организации, поскольку она является неотъемлемым элементом безопасности страны.

Россия на деле подтверждает свою роль ключевого — и, что не менее важно, надежного — торгово-инвестиционного партнера, а также гаранта продовольственной и энергетической безопасности Армении. На нашу страну приходится около 35% ее внешней торговли.

Российская военная база и наши пограничники выступают ключевыми элементами безопасности Армении и всего Южного Кавказа.

Исходим из того, что линия армянского руководства на диверсификацию внешних связей не подразумевает сворачивания сотрудничества с традиционными союзниками и переориентации на стандарты объединений и блоков, стремящихся нанести нашей стране стратегическое поражение.

Мы открыто доводим до армянских коллег наши оценки сближения с ЕС. Уверены, что в странах Южного Кавказа, в том числе в Армении, понимают: за якобы благими намерениями Брюсселя и Вашингтона стоит холодный расчет.

Для них данный регион, с которым Россия исторически и неразрывно связана, — не более чем потенциальная «болевая точка», надавив на которую можно попытаться навредить нашей стране», - говорится в заявлении.

