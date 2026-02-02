Трамп играет на руку Китаю

Непредсказуемая и агрессивная внешняя политика администрации Дональда Трампа, бросающая вызов как противникам, так и традиционным союзникам США, радикально меняет глобальную расстановку сил, пишет старший научный сотрудник Фонда Карнеги Айзек Кардон в статье для Financial Times.

«Хаотичные действия Вашингтона — от торговых войн до угроз в адрес партнеров по НАТО — подрывают доверие к США и ускоряют распад послевоенного мирового порядка. На этом фоне Китай, позиционирующий себя как остров стабильности, получает уникальные стратегические возможности для расширения своего влияния по всему миру без прямого противостояния.

Пока США сосредоточены на импульсивных шагах в западном полушарии, Пекин беспрепятственно укрепляет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, используя в первую очередь экономические инструменты.

Угрозы Трампа суверенитету союзников заставляют такие страны, как Канада, искать «страховку» в сближении с Китаем. Таким образом, дестабилизирующая политика Вашингтона непреднамеренно расчищает путь для превращения КНР в доминирующую глобальную силу, заполняющую вакуум власти», - говорится в статье.