Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран

На иранскую нефть нашелся богатый покупатель

2 февраля 2026, 23:52 250

Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки иранской тяжелой нефти. По информации двух осведомленных источников Reuters, они используют ее в качестве замены поставкам из Венесуэлы, которые прекратились после того, как США установили контроль над этим членом ОПЕК.

Китайская госкомпания PetroChina заняла выжидательную позицию и отказалась от покупки нефти, скопившейся в танкерах из-за блокады, которую продают по поручению Вашингтона торговые фирмы Vitol и Trafigura.

Наибольшие объемы иранской нефти закупают независимые НПЗ, так называемые «самовары». Сейчас они активно покупают сырье, находящееся в китайских резервуарах и на танкерах. Трейдеры отмечают, что эти заводы предпочитают нефть, находящуюся под санкциями, из-за больших скидок, а не венесуэльские или канадские тяжелые сорта.

Иранская тяжелая нефть торгуется со скидкой около $12 за баррель по сравнению с эталоном Brent, что делает ее самым дешевым доступным аналогом. Российская нефть Urals предлагается со скидкой $11–12 за баррель.

