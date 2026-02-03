USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Удар Трампа может расколоть Иран
Новость дня
Удар Трампа может расколоть Иран

Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда

видео
00:18 1245

Украинская компания «Акватехник» заявила о высокой степени готовности нового подводного дрона-камикадзе «Маричка». Как пишут украинские СМИ, разработчики представили аппарат в интервью, отметив, что он уже прошел серию успешных испытаний, подтвердивших заявленные технические характеристики. Боевое применение дрона, по их словам, пока не осуществлялось.

Согласно информации разработчиков, дальность хода «Марички» достигает 1 000 километров, а полезная нагрузка превышает 1 000 килограммов, что позволяет использовать аппарат против крупных целей. Максимальная скорость дрона составляет около 10 км/ч. Он оснащен инерциальной системой навигации, обеспечивающей автономное и скрытное движение на большие расстояния без использования внешних сигналов.

В компании подчеркивают, что материалы корпуса и использование тихоходных двигателей делают аппарат малозаметным и практически бесшумным под водой. Одной из ключевых особенностей дрона является способность останавливаться в заданной точке и длительное время оставаться неподвижным и незаметным. В таком режиме «Маричка» может находиться в боевой готовности в течение дней или недель, после чего продолжить движение к цели.

Тип и мощность взрывного заряда, по словам разработчиков, могут варьироваться в зависимости от поставленных задач. Дрон предназначен для поражения портовой инфраструктуры, мостов, а также крупных надводных и десантных судов. Представители компании «Акватехник» утверждают, что все ключевые системы аппарата прошли испытания и продемонстрировали стабильную работу, что, по их оценке, свидетельствует о готовности к реальному применению.

«Мы работаем с военными, чтобы понимать, какие цели необходимо поражать, и под эти задачи дорабатываем аппарат», — заявил представитель компании.

Трамп: Путин сказал «ух ты!»
Трамп: Путин сказал «ух ты!»
01:36 84
США смогут отражать нападение в космосе
США смогут отражать нападение в космосе
00:38 564
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда видео
00:18 1246
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева обновлено 00:06
00:06 2629
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 1757
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 792
Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран обновлено 23:30; + наш комментарий
2 февраля 2026, 23:30 12939
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ Заявили в МИД России
2 февраля 2026, 23:13 1976
Беспилотник упал на польскую военную базу
Беспилотник упал на польскую военную базу
2 февраля 2026, 22:58 1435
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?; все еще актуально
2 февраля 2026, 02:40 6636
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ обновлено 22:35; фото
2 февраля 2026, 22:35 5530

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Путин сказал «ух ты!»
Трамп: Путин сказал «ух ты!»
01:36 84
США смогут отражать нападение в космосе
США смогут отражать нападение в космосе
00:38 564
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда видео
00:18 1246
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева обновлено 00:06
00:06 2629
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 1757
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 792
Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран обновлено 23:30; + наш комментарий
2 февраля 2026, 23:30 12939
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ
Российские пограничники охраняют Южный Кавказ Заявили в МИД России
2 февраля 2026, 23:13 1976
Беспилотник упал на польскую военную базу
Беспилотник упал на польскую военную базу
2 февраля 2026, 22:58 1435
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?; все еще актуально
2 февраля 2026, 02:40 6636
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ обновлено 22:35; фото
2 февраля 2026, 22:35 5530
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться