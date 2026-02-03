Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда

Украинская компания «Акватехник» заявила о высокой степени готовности нового подводного дрона-камикадзе «Маричка». Как пишут украинские СМИ, разработчики представили аппарат в интервью, отметив, что он уже прошел серию успешных испытаний, подтвердивших заявленные технические характеристики. Боевое применение дрона, по их словам, пока не осуществлялось.

Согласно информации разработчиков, дальность хода «Марички» достигает 1 000 километров, а полезная нагрузка превышает 1 000 килограммов, что позволяет использовать аппарат против крупных целей. Максимальная скорость дрона составляет около 10 км/ч. Он оснащен инерциальной системой навигации, обеспечивающей автономное и скрытное движение на большие расстояния без использования внешних сигналов.

В компании подчеркивают, что материалы корпуса и использование тихоходных двигателей делают аппарат малозаметным и практически бесшумным под водой. Одной из ключевых особенностей дрона является способность останавливаться в заданной точке и длительное время оставаться неподвижным и незаметным. В таком режиме «Маричка» может находиться в боевой готовности в течение дней или недель, после чего продолжить движение к цели.

Тип и мощность взрывного заряда, по словам разработчиков, могут варьироваться в зависимости от поставленных задач. Дрон предназначен для поражения портовой инфраструктуры, мостов, а также крупных надводных и десантных судов. Представители компании «Акватехник» утверждают, что все ключевые системы аппарата прошли испытания и продемонстрировали стабильную работу, что, по их оценке, свидетельствует о готовности к реальному применению.

«Мы работаем с военными, чтобы понимать, какие цели необходимо поражать, и под эти задачи дорабатываем аппарат», — заявил представитель компании.