Удар Трампа может расколоть Иран
Удар Трампа может расколоть Иран

США смогут отражать нападение в космосе

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, как будет работать система ПРО «Золотой купол». По его словам, речь идет о «бдительной системе» нового поколения, включающей сеть сенсоров и спутников, способных обнаруживать любые угрозы из любой точки земного шара.

Эта система, добавил Хегсет, будет интегрирована с сетью космических перехватчиков, предназначенных для нейтрализации баллистических ракет, гиперзвукового оружия и беспилотников задолго до того, как они смогут создать угрозу для территории США.

«Именно такую защиту президент (США Дональд) Трамп пообещал американскому народу, и военное ведомство ее обеспечит. Вот так мы устанавливаем полное орбитальное превосходство. Вот так мы гарантируем безопасность и защиту американского народа», — отметил он.

«Золотой купол» — это инициатива Соединенных Штатов по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для защиты материковой части США от различных видов ракетных угроз, включая баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также ядерные боеголовки.

Проект был официально запущен в 2025 году после подписания президентом США указа о развитии системы ПРО. Система планируется как интегрированная сеть, включающая спутниковый уровень обнаружения и наведения и три наземных уровня защиты, которые должны обеспечить раннее предупреждение, отслеживание и перехват угроз на разных этапах полета ракеты.

Объявленная стоимость проекта составляет примерно $175 млрд с выделенными на начальные этапы финансированием Конгресса, а предполагаемый срок реализации намечен до 2028–2029 годов.

