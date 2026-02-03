Трамп: Путин сказал «ух ты!»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удалось произвести впечатление на руководство РФ и КНР своими военными операциями. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, Пекин назвал «очень впечатляющими» операции военнослужащих Соединенных Штатов. Аналогичного мнения якобы придерживается президент РФ Владимир Путин, рассказал Трамп.

«Я поговорил с Путиным, он сказал: «Вау, это было нечто». Этого мы и хотим. Нас должны уважать», – приводит информагентство слова Трампа, сказанные во время выступления в программе The Dan Bongino Show, ведущим которой является экс-замдиректора ФБР Дэн Бонджино.