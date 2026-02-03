Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча

«Если нам удастся о чём-то договориться — это будет отлично. Если нет, вероятно, произойдут плохие вещи. Мы ведём переговоры с Ираном и посмотрим, к чему это приведёт», — сказал Трамп, напомнив, что в настоящее время в направлении Ирана направляются крупные американские военные корабли.

Комментируя другие международные темы, Трамп отметил, что переговоры между Россией и Украиной, по его оценке, «идут очень успешно». Он также сообщил о планах США создать стратегический резерв критически важных минералов, который будет использоваться в гражданских целях в чрезвычайных обстоятельствах.

Кроме того, президент заявил, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу. «Сейчас мы имеем дело с кубинскими лидерами», — добавил он.

ПО словам Трампа, президент Колумбии Густаво Петро изменил свою риторику после ареста Николаса Мадуро. «Густаво Петро в последние месяц-два ведёт себя очень дружелюбно. До этого он, безусловно, был настроен критически, но стал очень любезным после рейда против Мадуро. Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча», — заявил Трамп.