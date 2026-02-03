Сын экс-императора Сальян скупает Румынию

Как сообщил 29 января румынский портал Profit.ro, компания, созданная Умидом Абузарли - сыном бывшего главы исполнительной власти Сальянского района Тахира Керимова, освобождённого от должности в 2016 году, приобрела в Румынии крупные жилые активы - комплекс из 40 вилл, а также ещё один проект, включающий десятки дуплекс-квартир. Имя Тахира Керимова – одного из архитекторов олигархической компании «Caspian Fish» получило широкую известность после скандала 2015 года, когда в социальных сетях разошлась фотография с местного мероприятия в Сальянах: чиновник, явно уподобляясь римскому императору, величественно проходил под аркадой из цветочных венков, которые держали местные школьники.

Его сын, Умид Абузарли, впоследствии сменил фамилию, взяв имя деда. Брат, Хамза Керимов, с 2007 по 2024 годы возглавлял румынскую «дочку» SOCARPetroleumSA. На момент назначения ему было всего 23 года. Согласно данным Profit.ro, компания Memaar Capital, основанная Абузарли, приобрела в городе Пипера жилой комплекс из 40 вилл, ранее принадлежавший семье бизнесмена Георгия Бекали, а также второй проект - у дочери местного миллионера Иоана Пейки, владельца мясоперерабатывающего предприятия Agro Ardeal. Компания Memaar Capital работает на румынском рынке уже несколько лет. Формально девелопер появился в 2022 году под другим названием и позже был переименован. Сегодня компания позиционирует себя как владелец более 86 домов в трёх жилых комплексах и заявляет о многолетнем опыте в сфере недвижимости. Проект в Пипере получил новое имя - Harmony Homes. Речь идёт о сорока двухэтажных виллах площадью около 134 квадратных метров каждая. Первая очередь комплекса Alexander Residence была реализована прежними владельцами ещё в 2021 году, а вторая полностью перешла под контроль Memaar Capital.

Параллельно инвестор с азербайджанским капиталом приобрёл проект Eight Cubic Residence в Балотешти. Его первая фаза включала 10 дуплексов (20 квартир). Новый собственник намерен расширить застройку, доведя число домов до 26 и создав 52 квартиры под брендом Harmony Gardens. Бизнес-активность Абузарли не ограничивается строительством. Ранее он был координатором молодёжной организации партии «Йени Азербайджан», работал в Госкомитете по делам диаспоры, а сегодня занимает пост вице-президента Федерации плавания Азербайджана. Кроме того, он координировал деятельность группы Red Circle, объединявшей компании с азербайджанским капиталом в Румынии и проявлявшей интерес к покупке нефтеперерабатывающего завода RAFO. В 2024 году компания Memaar Capital была продана компании Rock Global DMCC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая. При этом, по данным издания, сам Абузарли остаётся её официальным представителем, что указывает на сохранение фактического контроля.