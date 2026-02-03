USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Сын экс-императора Сальян скупает Румынию

громкое дело
Аскер Манафов, собкор
01:58 1188

Как сообщил 29 января румынский портал Profit.ro, компания, созданная Умидом Абузарли - сыном бывшего главы исполнительной власти Сальянского района Тахира Керимова, освобождённого от должности в 2016 году, приобрела в Румынии крупные жилые активы - комплекс из 40 вилл, а также ещё один проект, включающий десятки дуплекс-квартир.

Имя Тахира Керимова – одного из архитекторов олигархической компании «Caspian Fish» получило широкую известность после скандала 2015 года, когда в социальных сетях разошлась фотография с местного мероприятия в Сальянах: чиновник, явно уподобляясь римскому императору, величественно проходил под аркадой из цветочных венков, которые держали местные школьники.

Чиновник Тахир Керимов, явно уподобляясь римскому императору, величественно проходил под аркадой из цветочных венков, которые держали местные школьники.

Его сын, Умид Абузарли, впоследствии сменил фамилию, взяв имя деда. Брат, Хамза Керимов, с 2007 по 2024 годы возглавлял румынскую «дочку» SOCARPetroleumSA. На момент назначения ему было всего 23 года.

Согласно данным Profit.ro, компания Memaar Capital, основанная Абузарли, приобрела в городе Пипера жилой комплекс из 40 вилл, ранее принадлежавший семье бизнесмена Георгия Бекали, а также второй проект - у дочери местного миллионера Иоана Пейки, владельца мясоперерабатывающего предприятия Agro Ardeal.

Компания Memaar Capital работает на румынском рынке уже несколько лет. Формально девелопер появился в 2022 году под другим названием и позже был переименован. Сегодня компания позиционирует себя как владелец более 86 домов в трёх жилых комплексах и заявляет о многолетнем опыте в сфере недвижимости.

Проект в Пипере получил новое имя - Harmony Homes. Речь идёт о сорока двухэтажных виллах площадью около 134 квадратных метров каждая. Первая очередь комплекса Alexander Residence была реализована прежними владельцами ещё в 2021 году, а вторая полностью перешла под контроль Memaar Capital.

Его сын, Умид Абузарли, впоследствии сменил фамилию, взяв имя деда. Брат, Хамза Керимов, с 2007 по 2024 годы возглавлял румынскую «дочку» SOCARPetroleumSA. На момент назначения ему было всего 23 года

Параллельно инвестор с азербайджанским капиталом приобрёл проект Eight Cubic Residence в Балотешти. Его первая фаза включала 10 дуплексов (20 квартир). Новый собственник намерен расширить застройку, доведя число домов до 26 и создав 52 квартиры под брендом Harmony Gardens.

Бизнес-активность Абузарли не ограничивается строительством. Ранее он был координатором молодёжной организации партии «Йени Азербайджан», работал в Госкомитете по делам диаспоры, а сегодня занимает пост вице-президента Федерации плавания Азербайджана. Кроме того, он координировал деятельность группы Red Circle, объединявшей компании с азербайджанским капиталом в Румынии и проявлявшей интерес к покупке нефтеперерабатывающего завода RAFO.

В 2024 году компания Memaar Capital была продана компании Rock Global DMCC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая. При этом, по данным издания, сам Абузарли остаётся её официальным представителем, что указывает на сохранение фактического контроля.

В 2024 году компания Memaar Capital была продана компании Rock Global DMCC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая

Структуры семьи связаны и с другими активами. MemaarCapital аффилирована с девелоперской компанией, принадлежащей Туралу Керимову - брату Хамзы Керимова. Сам Абузарли также основал Ecotech, работающую в Азербайджане, Румынии, США и ОАЭ и специализирующуюся на экологических и перерабатывающих технологиях, в том числе, для нефтяной отрасли.

В последние годы Керимовы активно расширяют присутствие в недвижимости и коммерческих проектах в Румынии. Хамза Керимов развивает партнёрство с бывшим министром бизнеса Иланом Лауфером, работая над созданием торгово-развлекательного комплекса в Отопени. Ранее связанные с семьёй Керимовых структуры управляли строительными, торговыми и инфраструктурными активами - от сети автозаправок до офисных зданий и девелоперских проектов.

Таким образом, за несколько лет вокруг семьи бывшего сальянского чиновника сформировалась разветвлённая сеть компаний и объектов в Румынии - от жилых комплексов до бизнес-центров. История, начавшаяся с провинциального скандала и фотографии с «императорскими» венками на равнине в Южном Кавказе, неожиданно продолжилась масштабной экспансией на большом европейском рынке недвижимости.

Читайте по теме

Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
21 октября 2025, 16:25 8744
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
21 октября 2025, 15:27 12321
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана главное на этот час
2 февраля 2026, 19:32 5251
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию громкое дело
01:58 1189
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана все еще актуально
2 февраля 2026, 19:32 5301
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция
2 февраля 2026, 23:37 2453
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну» обновлено 01:44; + наш комментарий
01:44 14309
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
02:00 562
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
01:36 1124
США смогут отражать нападение в космосе
США смогут отражать нападение в космосе
00:38 861
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда видео
00:18 1845
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева обновлено 00:06
00:06 3012
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 2339
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 996

ЭТО ВАЖНО

Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию громкое дело
01:58 1189
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана все еще актуально
2 февраля 2026, 19:32 5301
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция
2 февраля 2026, 23:37 2453
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну» обновлено 01:44; + наш комментарий
01:44 14309
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
02:00 562
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
01:36 1124
США смогут отражать нападение в космосе
США смогут отражать нападение в космосе
00:38 861
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда
Украина создала новый дрон: может уничтожать мосты, порты и крупные суда видео
00:18 1845
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева
Президент ФИФА хочет вернуть российские клубы. Жесткая реакция Киева обновлено 00:06
00:06 3012
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
На иранскую нефть нашелся богатый покупатель
2 февраля 2026, 23:52 2339
Трамп играет на руку Китаю
Трамп играет на руку Китаю
2 февраля 2026, 23:48 996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться