Посол США уже в кабинете президента Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела первую встречу с новым поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Венесуэле Лаурой Догу, сообщил министр связи и информации Мигель Анхель Перес Пирела.

"В этот понедельник 2 февраля во второй половине дня уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес встретилась с поверенной в делах США в Венесуэле Лаурой Догу. Эта встреча в Дворце Миравальес состоялась в рамках рабочей повестки между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединёнными Штатами Америки", - написал Перес Пирела в своем Telegram-канале.

Догу накануне прибыла в Каракас для возобновления работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике, которое не функционирует с 2019 года. Она является карьерным дипломатом и ранее занимала посты посла США в странах Латинской Америки, в том числе в Никарагуа и Гондурасе.