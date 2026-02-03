USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Посол США уже в кабинете президента Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела первую встречу с новым поверенным в делах посольства Соединённых Штатов Америки в Венесуэле Лаурой Догу, сообщил министр связи и информации Мигель Анхель Перес Пирела.

"В этот понедельник 2 февраля во второй половине дня уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес встретилась с поверенной в делах США в Венесуэле Лаурой Догу. Эта встреча в Дворце Миравальес состоялась в рамках рабочей повестки между Боливарианской Республикой Венесуэла и Соединёнными Штатами Америки", - написал Перес Пирела в своем Telegram-канале.

Догу накануне прибыла в Каракас для возобновления работы посольства Соединенных Штатов в Боливарианской Республике, которое не функционирует с 2019 года. Она является карьерным дипломатом и ранее занимала посты посла США в странах Латинской Америки, в том числе в Никарагуа и Гондурасе.

Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
В Стамбуле сжигают портреты Трампа
В Стамбуле сжигают портреты Трампа
Египет вступил в войну
Египет вступил в войну
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
