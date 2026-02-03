Беспрецедентное событие: экс-президент США даст показания

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The New York Times, отмечая, что супруги уступили требованиям республиканцев за несколько дней до голосования по вопросу о неуважении к Конгрессу.

Ранее чета в течение нескольких месяцев отказывалась выполнять требования повестки председателя комитета Джеймса Комера, называя расследование политически мотивированным. Решение изменить позицию было принято после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе привлечения Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.