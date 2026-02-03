Беспрецедентное событие: экс-президент США даст показания

USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The New York Times, отмечая, что супруги уступили требованиям республиканцев за несколько дней до голосования по вопросу о неуважении к Конгрессу.

Ранее чета в течение нескольких месяцев отказывалась выполнять требования повестки председателя комитета Джеймса Комера, называя расследование политически мотивированным. Решение изменить позицию было принято после того, как часть демократов в комитете поддержала республиканцев в вопросе привлечения Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.

Билл и Хиллари Клинтон на инаугурации Дональда Трампа

Предстоящее выступление Билла Клинтона перед законодателями станет почти беспрецедентным событием: бывшие президенты США не давали показаний в Конгрессе с 1983 года. Комитет намерен сосредоточиться на связях высокопоставленных демократов с покойным финансистом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл. Несмотря на попытки адвокатов ограничить время допроса четырьмя часами, глава комитета отклонил это предложение, назвав его недостаточным.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

