В Стамбуле сжигают портреты Трампа

Стамбул (Турция). Демонстранты сжигают плакат с изображением президента США Дональда Трампа во время митинга в поддержку Ирана
Рубайя (ДР Конго). Не менее 227 рабочих погибли в результате оползня, обрушившегося на контролируемый боевиками рудник по добыче колтана. В Рубайе добывается около 15% мирового колтана
Хан-Юнис (Газа). Хадиджа Абу Раби оплакивает тело своего трехлетнего сына Ияда, погибшего в результате израильского удара
Вади аль-Рамль (Сирия). Сирийские войска вошли в город Хасака в рамках соглашения, подписанного между правительством и курдсками из SDF
Ансария (Ливан). Удар беспилотника Армии обороны Израиля по автомобилю, в котором находился высокопоставленный боевик «Хезболлы»
Прага (Чехия). Десятки тысяч чехов вышли на митинг в поддержку президента Петра Павла в свете разногласий с министром иностранных дел Петром Мацинкой. Последний обвинил президента в нарушении Конституции страны и пригрозил ему последствиями, если он не назначит своего скандально известного соратника на должность министра окружающей среды
Кейптаун (ЮАР). Чайка стоит на фонарном столбе во время полнолуния