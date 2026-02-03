USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

В Стамбуле сжигают портреты Трампа

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:28 246

Стамбул (Турция). Демонстранты сжигают плакат с изображением президента США Дональда Трампа во время митинга в поддержку Ирана

Рубайя (ДР Конго). Не менее 227 рабочих погибли в результате оползня, обрушившегося на контролируемый боевиками рудник по добыче колтана. В Рубайе добывается около 15% мирового колтана

Хан-Юнис (Газа). Хадиджа Абу Раби оплакивает тело своего трехлетнего сына Ияда, погибшего в результате израильского удара

Вади аль-Рамль (Сирия). Сирийские войска вошли в город Хасака в рамках соглашения, подписанного между правительством и курдсками из SDF

Ансария (Ливан). Удар беспилотника Армии обороны Израиля по автомобилю, в котором находился высокопоставленный боевик «Хезболлы»

Прага (Чехия). Десятки тысяч чехов вышли на митинг в поддержку президента Петра Павла в свете разногласий с министром иностранных дел Петром Мацинкой. Последний обвинил президента в нарушении Конституции страны и пригрозил ему последствиями, если он не назначит своего скандально известного соратника на должность министра окружающей среды

Кейптаун (ЮАР). Чайка стоит на фонарном столбе во время полнолуния

Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция
03:10 818
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ все еще актуально
2 февраля 2026, 22:35 5950
В Стамбуле сжигают портреты Трампа
В Стамбуле сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
04:28 247
Египет вступил в войну
Египет вступил в войну наш комментарий
04:16 396
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 308
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию громкое дело
01:58 2004
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана все еще актуально
2 февраля 2026, 19:32 5483
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция
2 февраля 2026, 23:37 2776
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну» обновлено 01:44; + наш комментарий
01:44 14980
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
02:00 823
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
01:36 1570

ЭТО ВАЖНО

Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция
03:10 818
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ
Важные переговоры Алиева с президентом ОАЭ все еще актуально
2 февраля 2026, 22:35 5950
В Стамбуле сжигают портреты Трампа
В Стамбуле сжигают портреты Трампа объектив haqqin.az
04:28 247
Египет вступил в войну
Египет вступил в войну наш комментарий
04:16 396
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 308
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию
Сын экс-императора Сальян скупает Румынию громкое дело
01:58 2004
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана
Американская торговая палата жалуется на банковскую систему Азербайджана все еще актуально
2 февраля 2026, 19:32 5483
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция
2 февраля 2026, 23:37 2776
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну» обновлено 01:44; + наш комментарий
01:44 14980
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
Трамп: Мы будем говорить о наркотиках, у нас будет хорошая встреча
02:00 823
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
Трамп: Путин сказал «Ух ты!»
01:36 1570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться