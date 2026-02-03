USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Арестованы граждане Азербайджана: они участвовали в российско-украинской войне

заявление СГБ
Служба государственной безопасности проводит оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к юридической ответственности граждан Азербайджанской Республики, участвовавших в военных конфликтах за пределами страны в составе вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, заявили в пресс-службе ведомства.

«Согласно полученной информации, за прошедший период значительное число граждан Азербайджанской Республики, принимали участие в продолжающихся военных действиях между Россией и Украиной, в результате чего многие из них погибли, пропали без вести или получили ранения, а также установлено, что некоторые содержатся в плену.

В ходе проведенных расследований было доказано участие граждан Азербайджанской Республики - Набиева Реала Эльдениз оглы, 1991 года рождения, Гусейнова Фариса Фамиль оглы, 1993 года рождения, Мамедова Али Эльнур оглы и Миргашимли Мурова Гасан оглы, 1994 года рождения, в боевых действиях под контролем вооружённых формирований России и Украины, в связи с чем указанные лица были задержаны и привлечены к уголовной ответственности в январе 2026 года, и в отношении них по решению суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении СГБ.

Служба госбезопасности Азербайджана очередной раз доводит «до сведения граждан, что участие в подобных вооруженных конфликтах влечет за собой уголовную ответственность в Азербайджанской Республике, и впредь вопросы ответственности лиц, совершающих соответствующие преступные деяния на территории иностранных государств, будут обеспечиваться в соответствии с законом».

