Иран готовится к «справедливым переговорам» с США

Масуд Пезешкиан заявил, что принял во внимание обращения со стороны дружественных стран региона, призывающих откликнуться на инициативу президента США. В этой связи он поручил министру иностранных дел начать «подготовку к равноправным и справедливым переговорам». Такое развитие событий допустимо при формировании атмосферы, свободной от угроз и чрезмерных требований. Он уточнил, что диалог возможен только при соблюдении национальных интересов Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с США при условии отсутствия «угроз и необоснованных ожиданий». Сообщение об этом он разместил в соцсети X.

По утверждению советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, исламская республика продолжает получать от американской стороны предложения о переговорах по «ядерной проблеме». В интервью телеканалу «Аль-Маядин» он заявил, что возможность избежать войны с США существует, если со стороны Вашингтона не будет «угроз и высокомерия», а также если предложения Белого дома будут включать «разумные условия».

Он отметил, что исламская республика готова вести переговоры по ядерному досье только с США, так как «Европа доказала свою недоговороспособность».

«Эти вопросы находятся на начальной стадии»,— сказал Шамхани о переговорах, добавив, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии уступок со стороны США. При этом он подчеркнул, что Иран не намерен вывозить свои ядерные запасы за границу.

Шамхани прокомментировал возможность проведения встреч между иранской и американской делегациями в Турции: «Если переговоры начнутся на упомянутых условиях, а также при соблюдении двух основных условий - воздержания от угроз и нелогичных приказов, - то, конечно, существует вероятность прямых и косвенных встреч с американской стороной».

На вопрос о протестах в стране Шамхани отметил, что это «являлось частью различных сценариев, разворачивающихся в разное время со стороны США». По его словам, недавние события в стране «были схожи с войной в июне прошлого года», отметив, что «с тех пор, как Трамп пришел к власти и вышел из ядерного соглашения в 2018 году, он разрабатывает конкретный план и сценарий против Ирана».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном. При этом он добавил, что в сторону исламской республики направляется американский флот. Трамп выразил надежду на то, что стороны смогут достигнуть соглашения, которое бы устроило США. Ранее он предупреждал Иран о возможности применения военной силы в случае отказа от ядерной сделки.

2 февраля Axios сообщал, что администрация президента США по нескольким каналам уведомила Тегеран о готовности обсудить возможную ядерную сделку. По данным портала, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться 6 февраля в Стамбуле.