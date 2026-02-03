В Гяндже ранили ножом футболиста Kəpəz

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
Футболист клуба Kəpəz Вейсал Рзаев получил ножевое ранение.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел в городе Гянджа.

В. Рзаев, житель Баку, 2002 года рождения, был госпитализирован с колотым-резаным ранением в живот. Пациенту немедленно была проведена операция, его состояние оценивается как средней тяжести.

По имеющейся информации, пострадавший является игроком футбольного клуба Kəpəz.

Обстоятельства инцидента неизвестны. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Региональное подразделение Министерства внутренних дел сообщило haqqin.az, что полиция проводит расследование по данному факту. Принимаются меры по задержанию лица, совершившего это деяние, и передаче его следствию.

