Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян наблюдали в Абу-Даби за ходом совместных оперативно-тактических учений «Щит мира – 2026» с участием военнослужащих вооруженных сил двух стран, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе совместных учений были выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, восстановлению контроля над захваченным судном, ликвидации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, представляющих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также по проведению противопожарных мероприятий.

Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов двух стран в области антитеррористических операций, внесение вклада в обеспечение устойчивого мира и осуществление взаимного обмена опытом.