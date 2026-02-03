Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян наблюдали в Абу-Даби за ходом совместных оперативно-тактических учений «Щит мира – 2026» с участием военнослужащих вооруженных сил двух стран, сообщает официальный сайт главы государства.
В ходе совместных учений были выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, восстановлению контроля над захваченным судном, ликвидации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, представляющих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также по проведению противопожарных мероприятий.
Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов двух стран в области антитеррористических операций, внесение вклада в обеспечение устойчивого мира и осуществление взаимного обмена опытом.
В Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Мохаммед Абдельсалам вспомнил свои визиты в Азербайджан и встречи с главой азербайджанского государства. Он еще раз поздравил Ильхама Алиева с присуждением ему «Премии Заида за человеческое братство».
Поблагодарив за поздравление и высокую награду, президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности, его важную роль в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.
Присуждение этой премии Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной Папой Римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом, деятельности президента Азербайджана по установлению мира.