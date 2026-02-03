USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»

добавлено фото; обновлено 15:52
15:52

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян наблюдали в Абу-Даби за ходом совместных оперативно-тактических учений «Щит мира – 2026» с участием военнослужащих вооруженных сил двух стран, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе совместных учений были выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, восстановлению контроля над захваченным судном, ликвидации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, представляющих угрозу общественной безопасности в населенном пункте, а также по проведению противопожарных мероприятий.

Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов двух стран в области антитеррористических операций, внесение вклада в обеспечение устойчивого мира и осуществление взаимного обмена опытом.

* * * 10:29

В Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, Мохаммед Абдельсалам вспомнил свои визиты в Азербайджан и встречи с главой азербайджанского государства. Он еще раз поздравил Ильхама Алиева с присуждением ему «Премии Заида за человеческое братство».

Поблагодарив за поздравление и высокую награду, президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности, его важную роль в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.

Присуждение этой премии Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной Папой Римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом, деятельности президента Азербайджана по установлению мира.

Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
Армения хочет подключиться к Азербайджану и другим соседям
16:08 397
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026»
Президенты Азербайджана и ОАЭ на учениях «Щит мира-2026» добавлено фото; обновлено 15:52
15:52 2316
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер? обновлено 15:26
15:26 1884
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану?
Исторический шанс: что спецпосланнику Трампа предложат в Израиле по Ирану? обновлено 13:40
13:40 4225
Россия угрожает и США
Россия угрожает и США
14:57 1681
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
В Армении назвали абсурдом участие России в Зангезурском коридоре
14:15 1882
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 1354
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 1863
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 1650
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 1270
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 2723

