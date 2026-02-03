Израиль поддержал Зеленского

Правительство Израиля поддержало решение Украины признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране террористической организацией. По словам министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, это решение имеет большое дипломатическое и моральное значение.

«Мы поддерживаем решение президента Украины Владимира Зеленского признать Иранскую революционную гвардию террористической организацией. Это важный шаг против террора, против репрессий и за свободу», — отметил Саар.

На своей странице в Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что политика террора Ирана внутри страны и за ее пределами привела к многочисленным убийствам, дестабилизации и страданиям. Она повлекла тысячи жертв из-за репрессий в Иране, применение дронов Shahed в Украине и насилие в других государствах.

«Мы решили называть вещи своими именами», — говорится в его сообщении.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что Тегеран признал «террористическими группировками» армии стран ЕС. Отмечалось, что это решение стало ответом на то, что ранее ЕС включил КСИР в список террористических организаций.