USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Израиль поддержал Зеленского

10:35 1118

Правительство Израиля поддержало решение Украины признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране террористической организацией. По словам министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, это решение имеет большое дипломатическое и моральное значение.

«Мы поддерживаем решение президента Украины Владимира Зеленского признать Иранскую революционную гвардию террористической организацией. Это важный шаг против террора, против репрессий и за свободу», — отметил Саар.

На своей странице в Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что политика террора Ирана внутри страны и за ее пределами привела к многочисленным убийствам, дестабилизации и страданиям. Она повлекла тысячи жертв из-за репрессий в Иране, применение дронов Shahed в Украине и насилие в других государствах.

«Мы решили называть вещи своими именами», — говорится в его сообщении.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что Тегеран признал «террористическими группировками» армии стран ЕС. Отмечалось, что это решение стало ответом на то, что ранее ЕС включил КСИР в список террористических организаций.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3888
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5004
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1156
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1226
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 743
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2238
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 975
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1490
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1613
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9578
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3888
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5004
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1156
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1226
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 743
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2238
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 975
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1490
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1613
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9578
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться