Впервые с 2019 года: дипломатический десант Венесуэлы в США

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила экс-главу Министерства иностранных дел республики Феликса Пласенсию дипломатическим представителем в США. Как сообщает национальное телевидение Венесуэлы, в ближайшие дни Пласенсия отправится в США вместе со своей командой.

Решение о назначении было принято после встречи между венесуэльским лидером и временным поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу во дворце Мирафлорес в Каракасе. Уточняется, что во время встречи обе страны договорились «продвигаться вперед по совместной дорожной карте для решения вопросов, представляющих общий интерес», посредством дипломатического диалога, основанного на взаимном уважении и принципах международного права.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что по итогам встречи с представителями Соединенных Штатов было положено начало «новому этапу пересмотра двусторонней повестки дня в области экономики, торговли, энергетики и политики». По его словам, Боливарианское правительство намерено разработать мирную и продуктивную повестку дня, основанную на принципах международного права и Уставе ООН, в отношениях с США.

Вечером 31 января представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас для возобновления дипломатической миссии. Как добавил Хиль Пинто, ее визит направлен на определение дорожной карты работы по вопросам двустороннего сотрудничества. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть посольство в Венесуэле. В Госдепартаменте заявили, Догу будет работать на продвижение трехэтапного плана Трампа и госсекретаря Марко Рубио по Венесуэле. 2 февраля глава МИД Венесуэлы сообщил, что Догу встретилась с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. «Эта встреча знаменует собой начало программы мирной дипломатии, основанной на уважении суверенитета государств», — написал Хиль Пинто.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году, когда страной управлял президент Николас Мадуро. Решение было принято после признания Вашингтоном политика Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.