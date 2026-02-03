USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Впервые с 2019 года: дипломатический десант Венесуэлы в США

10:38 384

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила экс-главу Министерства иностранных дел республики Феликса Пласенсию дипломатическим представителем в США. Как сообщает национальное телевидение Венесуэлы, в ближайшие дни Пласенсия отправится в США вместе со своей командой.

Феликс Пласенсия

Решение о назначении было принято после встречи между венесуэльским лидером и временным поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу во дворце Мирафлорес в Каракасе. Уточняется, что во время встречи обе страны договорились «продвигаться вперед по совместной дорожной карте для решения вопросов, представляющих общий интерес», посредством дипломатического диалога, основанного на взаимном уважении и принципах международного права.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что по итогам встречи с представителями Соединенных Штатов было положено начало «новому этапу пересмотра двусторонней повестки дня в области экономики, торговли, энергетики и политики». По его словам, Боливарианское правительство намерено разработать мирную и продуктивную повестку дня, основанную на принципах международного права и Уставе ООН, в отношениях с США.

Вечером 31 января представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас для возобновления дипломатической миссии. Как добавил Хиль Пинто, ее визит направлен на определение дорожной карты работы по вопросам двустороннего сотрудничества. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть посольство в Венесуэле. В Госдепартаменте заявили, Догу будет работать на продвижение трехэтапного плана Трампа и госсекретаря Марко Рубио по Венесуэле. 2 февраля глава МИД Венесуэлы сообщил, что Догу встретилась с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. «Эта встреча знаменует собой начало программы мирной дипломатии, основанной на уважении суверенитета государств», — написал Хиль Пинто.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в 2019 году, когда страной управлял президент Николас Мадуро. Решение было принято после признания Вашингтоном политика Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3891
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5006
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1158
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1231
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 747
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 976
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1494
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1615
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9582
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3891
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5006
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1158
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1231
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 747
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 976
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1494
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1615
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9582
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться