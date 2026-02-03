USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

России придется воевать с США и Турцией

Детали плана от Financial Times
10:41 1232

Украина, Соединенные Штаты и страны Европы выработали многоуровневую схему поддержки возможных договоренностей о мирном урегулировании между Москвой и Киевом, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, план разделен на 3 этапа:

В течение 24 часов после нарушения перемирия направляется дипломатическое предупреждение и предпринимаются действия украинской армии для прекращения нарушения;

Если боевые действия продолжаются, запускается масштабная реакция с участием «коалиции желающих» — стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии и Турции;

Если нарушение перерастает во вторжение в течение 72 часов после первой атаки, будет скоординирован военный ответ ЕС и США с участием американских войск: европейские силы сдерживания будут обеспечивать операции в воздухе, на море и на суше после прекращения огня при разведывательной и логистической поддержке США.

Украина, США и страны Европы уже согласовали между собой этот план поддержки, пишет Financial Times.

