«Хорошие новости» от Трампа по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в ближайшее время могут появиться позитивные новости относительно урегулирования украинского кризиса.

«У нас много чего происходит… Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые открыто заявляю об этом. Знаете, я думаю, у нас будут хорошие новости», — подчеркнул Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

При этом американский лидер подверг критике ООН за недостаточное участие в процессе урегулирования конфликта в Украине.