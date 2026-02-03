USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Америка готовит еще один стратегический резерв

10:52 873

Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать стратегические запасы важнейших минералов общей стоимостью около $12 млрд, чтобы уменьшить зависимость американской промышленности от китайских поставок. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, проект получил название Project Vault. Решение стало ответом на использование Китаем доминирования в цепочке поставок для давления на ключевые отрасли США, отмечает газета.

Для финансирования привлекут около $1,67 млрд частного капитала и кредита в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США (Ex-Im Bank). Резерв будет формироваться из материалов, собранных у автопроизводителей, технологических компаний и производителей, включая редкоземельные элементы, галлий и кобальт.

В проекте уже согласились участвовать более десяти компаний, включая General Motors, Stellantis и Google, добавил источник издания. 2 февраля совет директоров Ex-Im Bank должен был проголосовать за предоставление 15-летнего кредита для реализации Project Vault.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3891
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5005
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1157
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1230
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 747
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 976
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1494
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1615
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9582
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3891
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5005
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1157
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1230
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 747
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 976
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1494
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1615
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9582
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться