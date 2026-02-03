Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер провел ряд встреч с представителями Азербайджана, направленных на углубление оборонного партнерства между Баку и Лондоном. Об этом Коакер сообщил на своей странице в социальной сети X.
По его словам, после визита в Азербайджан в декабре он приветствовал в Лондоне министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего оборонного сотрудничества.
Комментируя встречу, посол Великобритании в Баку Фергюс Олд отметил, что Лондон и Баку предпринимают новые шаги по укреплению стратегического партнерства. По его словам, визит азербайджанской делегации стал самым представительным в оборонной сфере за последние десять лет, а Азербайджан остается важным партнером Великобритании в области обороны и безопасности.
🇬🇧-🇦🇿 strateji tərəfdaşlığımızın inkişafında yeni addımlar atır. Son 10 ildə ən yüksək rütbəli 🇦🇿 müdafiə nümayəndə heyətinin 🇬🇧-ya səfərinin şahidi olmaq bir şərəfdir. 🇦🇿 dəyərli müdafiə və təhlükəsizlik tərəfdaşıdır və bu münasibətlərin inkişaf etdiyini görməkdən qürur duyuruq. https://t.co/f062UytTaf— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 3, 2026