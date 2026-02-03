Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер провел ряд встреч с представителями Азербайджана, направленных на углубление оборонного партнерства между Баку и Лондоном. Об этом Коакер сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, после визита в Азербайджан в декабре он приветствовал в Лондоне министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова. Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего оборонного сотрудничества.

Комментируя встречу, посол Великобритании в Баку Фергюс Олд отметил, что Лондон и Баку предпринимают новые шаги по укреплению стратегического партнерства. По его словам, визит азербайджанской делегации стал самым представительным в оборонной сфере за последние десять лет, а Азербайджан остается важным партнером Великобритании в области обороны и безопасности.