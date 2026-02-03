«Недобросовестные агентства» заманивают кенийцев на войну с Украиной

Газета также пообщалась с четырьмя гражданами Кении, принимавшими участие в боевых действиях в ходе войны в Украине, а также с родственниками еще девяти кенийцев, которые отправились в Россию в поисках работы, но в итоге оказались на фронте.

В правительстве Кении сообщили, что узнали о подобных схемах вербовки лишь из сообщений СМИ три–четыре месяца назад, подчеркнув, что возможности властей ограничены действующими дипломатическими нормами. «Их вербуют недобросовестные агентства», – заявила Гичухи. При этом она не стала уточнять, сколько кенийских граждан обращались за помощью в связи с судьбой своих близких и какое число кенийцев погибло в Украине.

Как пишет WP, издание выявило пять компаний в Кении, которые обманным путем направляли мужчин в зону боевых действий. Наиболее известной среди них стала компания Global Face, возглавляемая бизнесменом Фестусом Омвамбой. По словам Гичухи, большинство вербовщиков были задержаны, а у Global Face аннулировали регистрацию. В сентябре был арестован Эдвард Гитуку – сообщник Омвамбы, обвиненный в торговле людьми после задержания 22 кенийцев, планировавших выехать в Россию. Сам Омвамба, как отмечает газета, остается на свободе. Адвокат Данстан Омари, представлявший интересы Гитуку, сообщил, что его подзащитный признался в вербовке более 1000 мужчин.