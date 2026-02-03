USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

«Недобросовестные агентства» заманивают кенийцев на войну с Украиной

11:12 356

«Недобросовестные агентства» по трудоустройству направляют граждан Кении в зону боевых действий в Украине, сообщила газете The Washington Post секретарь Кабинета министров по вопросам благополучия диаспоры Хелен Гичухи.

Газета также пообщалась с четырьмя гражданами Кении, принимавшими участие в боевых действиях в ходе войны в Украине, а также с родственниками еще девяти кенийцев, которые отправились в Россию в поисках работы, но в итоге оказались на фронте.

В правительстве Кении сообщили, что узнали о подобных схемах вербовки лишь из сообщений СМИ три–четыре месяца назад, подчеркнув, что возможности властей ограничены действующими дипломатическими нормами. «Их вербуют недобросовестные агентства», – заявила Гичухи. При этом она не стала уточнять, сколько кенийских граждан обращались за помощью в связи с судьбой своих близких и какое число кенийцев погибло в Украине.

Как пишет WP, издание выявило пять компаний в Кении, которые обманным путем направляли мужчин в зону боевых действий. Наиболее известной среди них стала компания Global Face, возглавляемая бизнесменом Фестусом Омвамбой. По словам Гичухи, большинство вербовщиков были задержаны, а у Global Face аннулировали регистрацию. В сентябре был арестован Эдвард Гитуку – сообщник Омвамбы, обвиненный в торговле людьми после задержания 22 кенийцев, планировавших выехать в Россию. Сам Омвамба, как отмечает газета, остается на свободе. Адвокат Данстан Омари, представлявший интересы Гитуку, сообщил, что его подзащитный признался в вербовке более 1000 мужчин.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3899
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1162
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1242
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 757
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 978
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1499
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1621
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9587
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3899
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1162
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1242
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 757
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 978
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1499
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1621
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9587
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться