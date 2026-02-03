USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Стратегическое партнерство в образовании: встречи Азербайджана и Саудовской Аравии

11:16 325

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Королевство Саудовская Аравия по приглашению министра образования этой страны Юсифа бин Абдуллы аль-Биньяна.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в рамках визита Эмин Амруллаев встретился с Юсифом бин Абдуллой аль-Биньяном. В ходе встречи состоялось подробное обсуждение текущего сотрудничества двух стран в области высшего образования и профессиональной подготовки, а также инициатив, запланированных на ближайшее будущее.

Кроме того, делегация посетила Университет короля Сауда. Состоялась встреча с ректором университета Али Масмали, в ходе которой был произведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества с азербайджанскими высшими учебными заведениями.

В ходе визита делегация Азербайджана посетила Город науки и технологий имени Короля Абдулазиза, ознакомилась с современными лабораториями, инкубационным центром и созданной там инновационной экосистемой. В рамках встречи Эмина Амруллаева и президента Города науки и технологий имени Короля Абдулазиза Мунира Эльдесуки состоялось подробное обсуждение возможностей сотрудничества.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3900
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1163
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1245
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 758
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 979
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1501
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1622
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9591
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3900
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1163
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1245
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 758
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 979
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1501
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1622
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9591
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться