Эпштейн часто бывал в России

В обнародованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержатся упоминания десятков городов России. Об этом сообщается в документах на сайте ведомства.

Также было установлено, что сам Эпштейн посещал Россию и оплачивал поездки в страну для других лиц.

В 2018 году финансист присутствовал на матчах чемпионата мира по футболу. При этом в документах упоминаются Санкт-Петербург, где он покупал билеты на матч Марокко против Ирана, а также Ростов-на-Дону, Казань и Нижний Новгород, где он посетил игру Уругвай — Франция.

Кроме того, в переписке Эпштейна и его помощников упоминаются контакты с девушками из различных регионов России — Омска, Челябинска и Саратова. Им предлагали обменяться фотографиями и номерами телефонов, а также переехать в США.