Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Эпштейн часто бывал в России

11:25 779

В обнародованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержатся упоминания десятков городов России. Об этом сообщается в документах на сайте ведомства.

Также было установлено, что сам Эпштейн посещал Россию и оплачивал поездки в страну для других лиц.

В 2018 году финансист присутствовал на матчах чемпионата мира по футболу. При этом в документах упоминаются Санкт-Петербург, где он покупал билеты на матч Марокко против Ирана, а также Ростов-на-Дону, Казань и Нижний Новгород, где он посетил игру Уругвай — Франция.

Кроме того, в переписке Эпштейна и его помощников упоминаются контакты с девушками из различных регионов России — Омска, Челябинска и Саратова. Им предлагали обменяться фотографиями и номерами телефонов, а также переехать в США.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3900
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1163
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1245
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 758
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 979
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1501
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1622
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9591
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452

