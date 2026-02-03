МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в ведомстве, по данным Национальной службы гидрометеорологии, до 5 февраля в Азербайджане прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся сильным ветром, интенсивными осадками, включая снег, и значительным понижением температуры в некоторых районах.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями.

Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, правила пожарной безопасности следует особенно строго соблюдать в ветреную погоду.

«В то же время, поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, при их использовании следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра.

Кроме того, особенно в горных районах, гражданам следует по возможности избегать выезда из мест проживания в морозную и снежную погоду, а при необходимости заранее информировать родственников о направлении поездки, убедиться, что технические характеристики транспортного средства соответствуют сезону, и иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в места проживания до наступления темноты», - говорится в сообщении МЧС.