USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

МЧС обратилось к населению

11:43 626

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в ведомстве, по данным Национальной службы гидрометеорологии, до 5 февраля в Азербайджане прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся сильным ветром, интенсивными осадками, включая снег, и значительным понижением температуры в некоторых районах.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями.

Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, правила пожарной безопасности следует особенно строго соблюдать в ветреную погоду.

«В то же время, поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, при их использовании следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра.

Кроме того, особенно в горных районах, гражданам следует по возможности избегать выезда из мест проживания в морозную и снежную погоду, а при необходимости заранее информировать родственников о направлении поездки, убедиться, что технические характеристики транспортного средства соответствуют сезону, и иметь достаточный запас топлива. Рекомендуется избегать мест с лавинной опасностью, включая крутые склоны, и возвращаться в места проживания до наступления темноты», - говорится в сообщении МЧС.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3902
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1164
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1245
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 759
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 979
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1502
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1623
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9591
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452

ЭТО ВАЖНО

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3902
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5011
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1164
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1245
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 759
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2239
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 979
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1502
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1623
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9591
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться