Как проверить лекарства на побочный эффект

Через официальный сайт

«Перейдите на сайт www.pharma.az и в правом нижнем углу страницы введите торговое название лекарства в поисковую строку. На открывшейся странице будет краткая информация о препарате. В конце страницы можно скачать инструкцию по применению («Вкладыш») кнопкой «Загрузить» и ознакомиться с разделом «Побочные эффекты»», – рекомендует Гасанов.

Второй способ – через мобильное приложение «Электронный рецепт»: «Приложение можно скачать через официальные сайты Министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az, www.e-health.gov.az) по специальным ссылкам, с QR-кодов, размещенных в аптеках, или через поиск Reseptim в App Store и Google Play. В приложении в разделе «Лекарства» можно найти нужный препарат и, нажав на значок «i» справа, открыть инструкцию и ознакомиться с разделом «Побочные эффекты».

Ф.Гасанов отметил, что наиболее часто наблюдаемые побочные эффекты при применении лекарств включают головную боль, тошноту и аллергические реакции (зуд кожи, сыпь, покраснение и др.).

Специалист Минздрава на Sağlam radio рассказал и о «Механизме регистрации и контроля лекарственных средств»: «Каждое лекарственное средство перед регистрацией проходит доклинические (исследования на животных) и клинические (исследования на людях) испытания. В ходе этих исследований изучаются токсикологические свойства, эффективность и безопасность препарата».

По его словам, под токсикологическими эффектами и безопасностью понимается то, какой вред препарат может нанести организму (печени, сердцу, почкам и т.д.): «Оцениваются риски лекарственного средства. Под эффективностью имеется в виду, что каждый препарат создается для определенной цели. Лекарство либо должно лечить заболевание, либо устранять его симптомы. Это называют пользой препарата. Каждая фармацевтическая компания, чтобы зарегистрировать лекарственное средство в государственном реестре, предоставляет в регулирующий орган (Аналитическо-экспертный центр Министерства здравоохранения) полный пакет данных, полученных в ходе вышеуказанных исследований. В центре эти материалы оцениваются и анализируются экспертами по различным направлениям. Если по результатам исследования польза препарата превышает его риски по всем указанным параметрам, лекарственное средство регистрируется. После этого зарегистрированный препарат поступает на фармацевтический рынок страны. Для обеспечения безопасного применения препарата в пострегистрационный период подключается система фармаконадзора».