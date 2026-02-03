Почему Азербайджан скупает золото?

Комментируя эти данные в интервью haqqin.az, экономист Халид Керимли отметил, что рост закупок золота Азербайджаном является результатом осознанной и долгосрочной инвестиционной стратегии Государственного нефтяного фонда АР.

«Ранее доля золота в портфеле ГНФ составляла примерно 5–10%. Затем этот показатель повысили до 10%, а в 2025 году его довели до 26%. То есть до 26% резервов Нефтяного фонда может быть инвестировано в золото. Президент Азербайджана также в своих недавних выступлениях и интервью на международных форумах отмечал ожидания дальнейшего роста цен на золото. С большой долей вероятности это инвестиционное решение было принято заранее, на основе соответствующих договоренностей. И действительно, за последние годы цена на золото резко выросла — только за прошлый год она увеличилась примерно на 66%», — отметил Керимли.

Он подчеркнул, что речь идет исключительно об инвестиционном выборе и не связано с тем, что другие финансовые инструменты якобы утратили свою значимость. По его словам, правительство, а также менеджмент Нефтяного фонда исходят из того, что золото будет дорожать, сохранит свою стоимость, и поэтому большую часть народного богатства целесообразно размещать именно в этом активе.

«Если говорить о причинах роста цен на золото, то здесь ключевым фактором является усиление глобальной неопределенности и глобальных рисков. США, Китай и Россия фактически участвуют в процессе перераспределения мирового порядка, борьбе за формирование новой мировой системы. Это повышает уровень глобальных рисков, а в такие периоды растет спрос на золото. Дополнительным фактором также являются ожидания снижения процентных ставок и возможного ослабления доллара, что традиционно поддерживает рост цен на золото», — пояснил он.

Экономист отметил, что Нефтяной фонд ежегодно определяет свою инвестиционную стратегию: какие инструменты и в каком объеме использовать. В текущий период, по его словам, было принято решение, что значительная часть ресурсов Фонда должна храниться в золоте, причем эта доля должна быть выше, чем ранее.

«Это не означает, что другие инвестиционные инструменты устарели или утратили актуальность. Ранее в портфеле Нефтяного фонда преобладали облигации. Именно в них направлялась основная часть инвестиций. Позже была расширена доля акций — до примерно 25%. В определенный период структура портфеля выглядела следующим образом: до 65% приходилось на облигации, около 25% — на акции, остальная часть включала золото, недвижимость и валютные активы. Сейчас золото продолжает усиливать свои позиции», - отметил Керимли.

Экономист привел и конкретные цифры. По его словам, данных за четвертый квартал пока нет, однако по итогам третьего квартала облигации составляли 42,6%, акции — 24,8%, золото — 25,8%, недвижимость — 6,8%. Как видно, доля золота достигла 25,8% и вышла на второе место после облигаций, отметил Керимли.

«Это решение обусловлено ростом глобальных рисков, ожиданиями мягкой денежно-кредитной политики и удешевления доллара, на фоне чего золото дорожает, а народное богатство сохраняется и приумножается. Да, это рискованный шаг, но он является планируемым и стратегически выверенным решением», — резюмировал экономист.