В России девятиклассник открыл стрельбу в школе

В Уфе подросток с травматическим пистолетом открыл стрельбу в одной из школ, сообщают российские издания.

По информации «Базы», нападавший учится в девятом классе. Нападение произошло в гимназии № 16.

Ufa1.ru пишет, что ученик пришел в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по находящимся там людям. Источник издания утверждает, что перед этим был слышен звук взрыва.

Нападавший, сообщает Mash, воспользовался пожарной тревогой, что отвлечь внимание, после чего выстрелил в учителя. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что пострадавших нет. Источник Ufa1.ru сообщает о трех пострадавших.

Информацию о нападении подтвердили в МВД Башкортостана. В ведомстве заявили, что девятиклассник пришел в гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Нападавший задержан.