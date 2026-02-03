USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

В России девятиклассник открыл стрельбу в школе

11:46 710

В Уфе подросток с травматическим пистолетом открыл стрельбу в одной из школ, сообщают российские издания.

По информации «Базы», нападавший учится в девятом классе. Нападение произошло в гимназии № 16.

Ufa1.ru пишет, что ученик пришел в учебное заведение с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по находящимся там людям. Источник издания утверждает, что перед этим был слышен звук взрыва.

Нападавший, сообщает Mash, воспользовался пожарной тревогой, что отвлечь внимание, после чего выстрелил в учителя. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что пострадавших нет. Источник Ufa1.ru сообщает о трех пострадавших.

Информацию о нападении подтвердили в МВД Башкортостана. В ведомстве заявили, что девятиклассник пришел в гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Нападавший задержан.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08 3908
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10 5013
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29 1166
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41 1254
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40 763
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51 2240
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55 985
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46 1505
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34 1626
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45 9596
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37 5452

