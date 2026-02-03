Крупный пожар в Тегеране

В Тегеране вспыхнул крупный рынок Джаннат Абад, сообщают телеграм-каналы.
Пламя охватило огромную территорию. На месте работают пожарные бригады, о причинах возгорания не сообщается.
February 3, 2026
