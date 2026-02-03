Испытания первой в мире вакцины от рака для детей

В Австралии начнутся первые в мире клинические испытания персонализированных вакцин для лечения детей с устойчивыми к терапии опухолями головного мозга. Об этом сообщил Университет штата Квинсленд (UQ), где была разработана вакцина PaedNEO-VAX.

Испытания продлятся четыре года и будут проводиться в восьми детских больницах Австралии. В них примут участие 70 пациентов с диагностированным раком мозга, ожидаемая продолжительность жизни которых не превышает двух лет. Каждая вакцина будет создаваться индивидуально на основе генетического профиля опухоли ребенка.

«Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных форм рака головного мозга»,— сказал профессор Джордан Хансфорд, участвующий в исследовании. На первом этапе ученые определят безопасную и эффективную дозировку, на втором — оценят, насколько терапия замедляет прогрессирование болезни, повышает выживаемость и улучшает качество жизни пациентов и их семей.

Технология создания вакцины основана на платформе мРНК. После выявления уникальных генетических маркеров опухоли для каждого ребенка будет подобран индивидуальный набор мишеней и изготовлен соответствующий препарат.