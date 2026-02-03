USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Испытания первой в мире вакцины от рака для детей

12:11

В Австралии начнутся первые в мире клинические испытания персонализированных вакцин для лечения детей с устойчивыми к терапии опухолями головного мозга. Об этом сообщил Университет штата Квинсленд (UQ), где была разработана вакцина PaedNEO-VAX.

Испытания продлятся четыре года и будут проводиться в восьми детских больницах Австралии. В них примут участие 70 пациентов с диагностированным раком мозга, ожидаемая продолжительность жизни которых не превышает двух лет. Каждая вакцина будет создаваться индивидуально на основе генетического профиля опухоли ребенка.

«Это новый, персонализированный подход к лечению особенно сложных форм рака головного мозга»,— сказал профессор Джордан Хансфорд, участвующий в исследовании. На первом этапе ученые определят безопасную и эффективную дозировку, на втором — оценят, насколько терапия замедляет прогрессирование болезни, повышает выживаемость и улучшает качество жизни пациентов и их семей.

Технология создания вакцины основана на платформе мРНК. После выявления уникальных генетических маркеров опухоли для каждого ребенка будет подобран индивидуальный набор мишеней и изготовлен соответствующий препарат.

Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины
Сотни дронов и десятки ракет: бомбардировка Россией энергообъектов Украины обновлено 12:08
12:08
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем
Какой Иран? Американцы спасают детей из тюрем наша корреспонденция; все еще актуально
03:10
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби
Ильхам Алиев проводит встречи в Абу-Даби фото; новость дополнена
10:29
России придется воевать с США и Турцией
России придется воевать с США и Турцией Детали плана от Financial Times
10:41
Почему Азербайджан скупает золото?
Почему Азербайджан скупает золото? рассказал экономист
11:40
Рискнуть свободой ради безопасности
Рискнуть свободой ради безопасности наш комментарий
03:51
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
Баку и Лондон прокачивают оборонное партнерство
10:55
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
«Хорошие новости» от Трампа по Украине
10:46
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
«Стена страха» рухнула: иранские власти боятся удара США
10:34
Тревожный звонок Алиева
Тревожный звонок Алиева главная тема
04:45
В Грузии закручивают последние гайки
В Грузии закручивают последние гайки наша корреспонденция; все еще актуально
2 февраля 2026, 23:37

