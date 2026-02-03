USD 1.7000
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Моди договорился с Трампом, но молчит про Россию

Индия приняла решение расширить закупки у США нефти, оборонной продукции и самолетов, а также частично открыть свой строго регулируемый сельскохозяйственный рынок, сообщил Reuters один из индийских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Индией, согласно которому американские пошлины на индийские товары снизятся с 25% до 18%. Взамен Нью-Дели обязался сократить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры. По словам Трампа, объем закупок американской продукции Индией может достигнуть $500 млрд и охватить энергоресурсы, уголь, технологии, сельскохозяйственную продукцию и авиационную технику.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ответ поблагодарил Трампа от имени 1,4 млрд индийцев и подчеркнул, что лидерство американского президента «имеет жизненно важное значение для глобального мира, стабильности и процветания». В то же время Моди ни одним словом не подтвердил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти и не упомянул, что об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров.

Источник в индийском правительстве сообщил Reuters, что соглашение также распространяется на телекоммуникационное оборудование и фармацевтическую продукцию. Частичный доступ к индийскому сельскохозяйственному рынку будет предоставлен для отдельных товаров. Для выполнения срочных требований США Индия снизила пошлины на импорт автомобилей, завершив таким образом первый этап сделки.

По данным индийского правительства, экспорт в США с января по ноябрь вырос на 15,88% по сравнению с прошлым годом и составил $85,5 млрд, тогда как импорт достиг $46,08 млрд.

В январе Reuters сообщало, что индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil приобрела 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы для замены российского.

