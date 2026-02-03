Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине

Российские вооруженные силы пока не готовы к стремительному наземному наступлению на так называемый «крепостной пояс» Украины и смогут начать операции с севера или востока не раньше чем через несколько месяцев, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По оценкам аналитиков, чтобы выйти на Славянск с северного направления, российским войскам необходимо завершить захват Лимана и продвинуться примерно на 14 километров, включая преодоление реки Северский Донец. Альтернативный вариант – наступление с востока, которое потребует продвижения около 30 километров от района Севера до Славянска.

ISW отмечает, что подразделения российского 3-го общевойскового армейского объединения на Северском направлении теоретически способны предпринять прямое наступление на Славянск с востока, если они будут продвигаться быстрее других группировок на Лиманском направлении. В то же время темпы боевых действий в районе Лимана остаются низкими.

Аналитики указывают, что Россия стремится реализовать новый план наступательной кампании, рассчитанный на постепенное ослабление украинской обороны и логистики в течение нескольких месяцев перед началом масштабных наземных операций. Такой подход позволил российским войскам относительно быстро добиться результатов на Покровском и Гуляйпольском направлениях, однако в районе Лимана эти усилия пока не принесли ожидаемого эффекта.

По мнению ISW, для ускорения продвижения на Лиманском направлении российскому командованию потребуется перебросить значительные ресурсы, включая пехоту и операторов беспилотников. Это, в свою очередь, может ослабить позиции на других участках фронта – в частности наступательные действия возле Покровска или оборону на Купянском направлении.

В Институте также подчеркивают, что Кремль в течение нескольких месяцев пытается убедить Запад, что захват «крепостного пояса» укреплений Украины будет быстрым и легким. Вместе с тем ISW оценивает, что попытки прорыва – как с юга из района Константиновки, так и с севера из района Лимана – могут растянуться на годы.

При этом эксперты отмечают, что позиции России в отношении Украины остаются прежними. Так, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью агентствам Reuters и ТАСС подтвердил, что требования России к Украине «остаются неизменными», одновременно отвергнув любые гарантии безопасности для Киева.

Аналитики напоминают, что в своей июньской речи 2024 года российский президент Владимир Путин потребовал от Украины и НАТО капитулировать перед первоначальными военными требованиями России и уступить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, включая территории этих регионов, которые не были оккупированы.

«Первоначальные военные требования России включают нейтралитет Украины (способность Кремля диктовать Украине международную позицию), демилитаризацию (сокращение численности украинских вооруженных сил до такой степени, что Украина не сможет защитить себя) и денацификацию (замена нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством)», – напоминают в ISW.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия рассматривает «демонтаж» украинского правительства как «чрезвычайно важную задачу» и что нынешнее украинское руководство «должно исчезнуть». Он вновь поставил под сомнение легитимность действующего правительства и президента Украины Владимира Зеленского. При этом Медведев прямо заявил, что размещение войск стран НАТО на территории Украины будет рассматриваться Россией как «законные цели».

«Медведев, вероятно, намеренно принял участие в интервью с Reuters и ТАСС, стремясь распространить требования России среди российской внутренней и ультранационалистической аудитории, англоязычных СМИ и международных организаций», – отмечают в ISW.