Предупреждение синоптиков: резкое похолодание в Азербайджане

С 4 по 7 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода. В среду в течение дня и в ночь на 5 февраля местами дожди, мокрый снег и снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5 февраля временами дождливая погода, местами снег.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом. На территории страны температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными при ненастной погоде. Там отметили, что в условиях осадков и сильного ветра водителям следует выбирать скорость движения в соответствии с дорожной и погодной обстановкой, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов.