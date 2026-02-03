USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Новость дня
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Предупреждение синоптиков: резкое похолодание в Азербайджане

12:50 1177

С 4 по 7 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода. В среду в течение дня и в ночь на 5 февраля местами дожди, мокрый снег и снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до дневных часов 5 февраля временами дождливая погода, местами снег.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом. На территории страны температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными при ненастной погоде. Там отметили, что в условиях осадков и сильного ветра водителям следует выбирать скорость движения в соответствии с дорожной и погодной обстановкой, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов.

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 98
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 314
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 285
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 563
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 570
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 640
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1287
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1606
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1714
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1148
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1726

ЭТО ВАЖНО

Кто срубил деревья в Аг Шехер?
Кто срубил деревья в Аг Шехер?
14:27 98
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
«Это абсурдно»: в Армении о возможном участии России в TRIPP
14:15 314
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
Лидер турецких националистов призвал освободить главу Рабочей партии Курдистана
14:12 285
Кто виноват в гибели Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшудлу? из зала суда
14:00 563
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
Генсек НАТО в Киеве: Никаких Минских соглашений!
13:58 570
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
Бахчели: Никаких досрочных выборов...
13:35 640
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии?
Почему азербайджанцы все чаще меняют свои имена и фамилии? мнение эксперта
13:25 1287
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
Лавров: Армения, Сирия, Венесуэла, Иран…
13:05 1606
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?
12:53 1714
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине
Медленно и дорого: Россия не готова к быстрому прорыву в Украине ISW
12:46 1148
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
Симонян: Мы перевернули эту страницу с Азербайджаном
12:41 1726
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться