Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»
Иранский беспилотник прилетел к «Аврааму Линкольну»

Железную дорогу к Азербайджану будет строить Россия?

12:53

В Армении есть понимание, что восстановительные работы на железнодорожных участках к Азербайджану и Турции будут осуществлены совместно с российской стороной. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил компании «Южно-Кавказская железная дорога» в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки, ведущие в Турцию и Азербайджан. По словам главы правительства, поручение касается участка от Ерасха до границы с Азербайджаном (Нахчыван), а также участка от Ахурика до границы с Турцией.

«Армения продолжает переговоры с Россией по восстановлению участков железной дороги на участках в Иджеване и Ахурике. У нас есть понимание, что на указанных участках восстановительные работы будут проведены совместно с российской стороной, то есть при ее непосредственном участии», - сказал Худатян.

На территории Армении планируется восстановление ж/д сообщения на ветках Раздан-Иджеван-Газах-Агстафа (предварительно обойдется в $318 млн), Ерасх-Горадиз (около $61,5 млн) и Гюмри-станция Ахурян (около $8-9 млн). По очень приблизительной оценке армянской стороны, только на ремонт ж/д сообщения Ереван потратит около $500 млн.

