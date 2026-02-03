Две сотни российских Су-57 для Индии

Индия решила отказаться от лицензии на производство российских истребителей Су-35 в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA), чтобы сосредоточиться на закупке более современного Су-57, сообщает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Переговоры о производстве Су-57 в Индии достигли значительного прогресса, что, по информации издания, подтверждают как российские, так и индийские источники. В рамках соглашения планируется выпустить более 220 истребителей поколения «4+». Су-35 предлагался ранее в качестве альтернативы среднему истребителю МиГ-35, и контракт на его производство мог стать крупнейшим в истории.

Су-57 признан более рентабельным, несмотря на высокую стоимость. Российская «Объединенная авиастроительная корпорация» может предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к технологиям самолета.

Экспорт Су-57 из России стартовал в конце 2025 года. Тогда впервые в истории российская сторона осуществила поставки истребителей иностранному заказчику. Самолеты уже приступили к боевому дежурству, однако ранее не уточнялось, кто именно стал получателем.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Многоцелевой самолет, разработанный компанией «Сухой», способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, преодолевая системы ПВО противника.